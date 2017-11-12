السعدي: الانتقالي نواة لحزب سياسي قادم
العميد علي السعدي
الأحد 12 نوفمبر 2017 01:53 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال القيادي في الحراك الجنوبي علي السعدي ان المجلس الانتقالي الجنوبي في طريقه للتحول إلى حزب سياسية ضمن أحزاب سياسية أخرى .
وتساءل السعدي فيما إذا كانت القيادات المنضوية ضمن قوام المجلس الانتقالي على استعداد للتخلي عن أحزابها أم أنها ستواصل البقاء فيها في إشارة إلى قيادات من حزب الإصلاح والمؤتمر .
وقال السعدي: "الانتقالي نواه لتأسيس حزب قادم في الجنوب ونحن مع التعددية السياسية لأنها ضمان لمستقبل أمن في الجنوب ولكن هل أصحاب الأحزاب الداخلين فيه با يتخلون عن أحزابهم أم سيفركشون ويعودون إلى أحزاب المنشأ؟".
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