قال القيادي في الحراك الجنوبي علي السعدي ان المجلس الانتقالي الجنوبي في طريقه للتحول إلى حزب سياسية ضمن أحزاب سياسية أخرى .

وتساءل السعدي فيما إذا كانت القيادات المنضوية ضمن قوام المجلس الانتقالي على استعداد للتخلي عن أحزابها أم أنها ستواصل البقاء فيها في إشارة إلى قيادات من حزب الإصلاح والمؤتمر .

وقال السعدي: "الانتقالي نواه لتأسيس حزب قادم في الجنوب ونحن مع التعددية السياسية لأنها ضمان لمستقبل أمن في الجنوب ولكن هل أصحاب الأحزاب الداخلين فيه با يتخلون عن أحزابهم أم سيفركشون ويعودون إلى أحزاب المنشأ؟".

المزيد في أخبار وتقارير السعدي: الانتقالي نواة لحزب سياسي قادم قال القيادي في الحراك الجنوبي علي السعدي ان المجلس الانتقالي الجنوبي في طريقه للتحول إلى حزب سياسية ضمن أحزاب سياسية أخرى . وتساءل السعدي فيما إذا كانت القيادات قيادي في "تاج" يستغرب استبعاد التجمع من اللقاءات التي يعقدها المجلس الانتقالي بالخارج استغرب القيادي الجنوبي عبدالله عبدالصمد استبعاد التجمع الجنوبي الديمقراطي "تاج" من اللقاءات التي تعقد في الخارج ويتم فيها مناقشة استقلال الجنوب. وقال عبدالصمد وهو اجتماع رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الزبيدي في العاصمة عدن عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، اجتماع في العاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، وحضور ومشاركة أعضاء المجلس. واستعرض الرئيس