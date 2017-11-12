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قيادي في "تاج" يستغرب استبعاد التجمع من اللقاءات التي يعقدها المجلس الانتقالي بالخارج

القيادي الجنوبي عبدالله عبدالصمد يقف بجانب الرئيس علي سالم البيض - أرشيف
الأحد 12 نوفمبر 2017 01:48 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

استغرب القيادي الجنوبي عبدالله عبدالصمد استبعاد التجمع الجنوبي الديمقراطي "تاج" من اللقاءات التي تعقد في الخارج ويتم فيها مناقشة استقلال الجنوب.

وقال عبدالصمد وهو احد قيادات التجمع في تصريح لـ(عدن الغد) أن المجلس الانتقالي يعقد لقاءات في الخارج يتم استثناء تجمع تاج منها.

وأضاف عبدالصمد أن تجمع "تاج" يعتبر نواة الثورة الجنوبية في الخارج.

والتجمع الجنوبي الديمقراطي "تاج" تشكل في العام 2002 من عدة قيادات جنوبية للتعريف بالقضية الجنوبية في الدول الأخرى.


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