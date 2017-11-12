استغرب القيادي الجنوبي عبدالله عبدالصمد استبعاد التجمع الجنوبي الديمقراطي "تاج" من اللقاءات التي تعقد في الخارج ويتم فيها مناقشة استقلال الجنوب.

وقال عبدالصمد وهو احد قيادات التجمع في تصريح لـ(عدن الغد) أن المجلس الانتقالي يعقد لقاءات في الخارج يتم استثناء تجمع تاج منها.

وأضاف عبدالصمد أن تجمع "تاج" يعتبر نواة الثورة الجنوبية في الخارج.

والتجمع الجنوبي الديمقراطي "تاج" تشكل في العام 2002 من عدة قيادات جنوبية للتعريف بالقضية الجنوبية في الدول الأخرى.

المزيد في أخبار وتقارير السعدي: الانتقالي نواة لحزب سياسي قادم قال القيادي في الحراك الجنوبي علي السعدي ان المجلس الانتقالي الجنوبي في طريقه للتحول إلى حزب سياسية ضمن أحزاب سياسية أخرى . وتساءل السعدي فيما إذا كانت القيادات قيادي في "تاج" يستغرب استبعاد التجمع من اللقاءات التي يعقدها المجلس الانتقالي بالخارج استغرب القيادي الجنوبي عبدالله عبدالصمد استبعاد التجمع الجنوبي الديمقراطي "تاج" من اللقاءات التي تعقد في الخارج ويتم فيها مناقشة استقلال الجنوب. وقال عبدالصمد وهو اجتماع رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الزبيدي في العاصمة عدن عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، اجتماع في العاصمة عدن برئاسة رئيس المجلس الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، وحضور ومشاركة أعضاء المجلس. واستعرض الرئيس