طلاب جامعة عدن يشكون ارتفاع أجور المواصلات ويناشدون مراعاة ظروفهم
طلاب في ساحة كلية الحقوق بجامعة عدن
الأحد 12 نوفمبر 2017 12:46 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
شكا طلاب من جامعة عددن ارتفاع أجور المواصلات.
وقال عدد من الطلاب في اتصالات تلقتها (عدن الغد) أن أجور المواصلات ارتفعت فيما الظروف الاقتصادية لازالت متدهورة.
وأشار الطلاب الى أنهم الفئة الأكثر تضررا من ارتفاع اجور المواصلات مناشدين مراعاة ظروفهم الاقتصادية.
ودعا طلاب من كلية الهندسة الى تعليق الدراسة في الكلية حتى يعاد النظر في اسعار المواصلات، فيما دعا مواطنون الى استثناء فئة الطلاب من ارتفاع أجور المواصلات واعتماد الأجور القديمة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها