هاني بن بريك : قواتنا رهن الإشارة للقتال في مملكة البحرين
الأحد 12 نوفمبر 2017 12:41 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أبدأ نائب رئيس المجلس الانتقالي استعداده لحشد قواته للقتال في مملكة البحرين الشقيقة، بعد أن تعرضت أحد أنابيب النفط في البحرين للتفجر من قبل عناصر تخريبية.
وأكد هاني بن بريك في تغريدة له على تويتر على استعداد قواته الجنوبية لتفدي مملكة البحرين وملكها حمد بن عيسة، بالروح وبالدم .
وقال بن بريك في تغريدته :"مملكة البحرين وقفت معنا بالروح وبالدم . رسالة منا لها ملكا وشعبا : نحن في الجنوب العربي معكم بالروح وبالدم وقواتنا رهن إشارة الملك المفدى حمد بن عيسى - حفظه الله - من وقف معنا لن نخذله أبدا في السراء والضراء".
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