أبدأ نائب رئيس المجلس الانتقالي استعداده لحشد قواته للقتال في مملكة البحرين الشقيقة، بعد أن تعرضت أحد أنابيب النفط في البحرين للتفجر من قبل عناصر تخريبية.

وأكد هاني بن بريك في تغريدة له على تويتر على استعداد قواته الجنوبية لتفدي مملكة البحرين وملكها حمد بن عيسة، بالروح وبالدم .

وقال بن بريك في تغريدته :"مملكة البحرين وقفت معنا بالروح وبالدم . رسالة منا لها ملكا وشعبا : نحن في الجنوب العربي معكم بالروح وبالدم وقواتنا رهن إشارة الملك المفدى حمد بن عيسى - حفظه الله - من وقف معنا لن نخذله أبدا في السراء والضراء".

المزيد في أخبار وتقارير طلاب جامعة عدن يشكون ارتفاع أجور المواصلات ويناشدون مراعاة ظروفهم شكا طلاب من جامعة عددن ارتفاع أجور المواصلات. وقال عدد من الطلاب في اتصالات تلقتها (عدن الغد) أن أجور المواصلات ارتفعت فيما الظروف الاقتصادية لازالت متدهورة. وأشار هاني بن بريك : قواتنا رهن الإشارة للقتال في مملكة البحرين أبدأ نائب رئيس المجلس الانتقالي استعداده لحشد قواته للقتال في مملكة البحرين الشقيقة، بعد أن تعرضت أحد أنابيب النفط في البحرين للتفجر من قبل عناصر تخريبية. وأكد بسبب الإهمال واللامبالاة من قيادة اللواء.. وفاة أحد جنود لواء مكافحة الإرهاب المتواجد في السعودية توفي في ساعة متاخرة من مساء أمس السبت احد منتسبي لواء مكافحة الارهاب الذين تم نقلهم الى الاراضي السعودية للتدريب. وقال مصدر من اللواء لـ(عدن الغد) احد جنود سرية