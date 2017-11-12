بسبب الإهمال واللامبالاة من قيادة اللواء.. وفاة أحد جنود لواء مكافحة الإرهاب المتواجد في السعودية
الجندي المتوفي "انيس" أحد منتسبي لواء مكافحة الإرهاب
الأحد 12 نوفمبر 2017 12:21 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
توفي في ساعة متاخرة من مساء أمس السبت احد منتسبي لواء مكافحة الارهاب الذين تم نقلهم الى الاراضي السعودية للتدريب.
وقال مصدر من اللواء لـ(عدن الغد) احد جنود سرية الصاعقة توفي مساء السبت عقب تعرضه لوعكة صحية.
وأضاف المصدر أن الجندي ويدعى "أنيس" يعاني منذ أيام وعكة صحية ويشكو من آلام في كليتيه.
واشار المصدر الى أن قيادة اللواء رفضت إسعافه قبل أن تسوء حالته ويتوفى وهو ما اثار موجه غضب بين صفوف الجنود والضباط من منتسبي اللواء.
وحمل جنود والضباط قيادة اللواء مسؤولية وفاة زميلهم عقب الإهمال واللامبالاة الذي تعرض لها.
ويشوك منتسبو لواء مكافحة الإرهاب التهميش والإهمال عقب اكمالهم للدورات التدريبية وعدم إرجاعهم الى عدن والطلب منهم بالاشتراك في جبهات الحدود بين السعودية واليمن وهو ما رفضوه ليعانوا من التهميش والإهمال.
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