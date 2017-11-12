نجاة وزير في حكومة الانقلابيين بعد استهدافه من قبل طيران التحالف

قالت مصادر إعلامية في صنعاء ان وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين هشام شرف، نجا من غارة جوية استهدفت كلية الشرطة ظهر أمس السبت.

وأوضحت المصادر ان الوزير هشام شرف كان في زيارة لكلية الشرطة فيما قامت طائرات التحالف باستهداف الكلية أثناء زيارة الوزير.

واكدت المصادر أن الصاروخ الذي لم ينفجر سقط قرب السيارة المرافقة للوزير هشام شرف.

ولم يكن الوزير شرف ضمن قائمة الأربعين التي اعلنتها السعودية كمطلوبين لها واعلنت عن مكافاة لمن يدلي عنهم.

وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت كلية ونادي الشرطة ظهر أمس بست غارات عنيفة.

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