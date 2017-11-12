تكليف عبدالسلام مسعد قائما بمهام الخارجية للانتقالي الجنوبي بأمريكا

مقالات الرأي

عياش علي محمد مؤسساتنا لازالت معلقة في الهواء تطوى السنين الواحدة تلو الأخرى ومؤسساتنا معلقة في الهواء ومجتمعنا على حاله لم يدخله التجديد والركود عنواننا

د.عيدروس النقيب الاستثمار في اسم حسن باعوم بدا واضحا ان تحالف الحرب على الجنوب لم يصبهم الياس من محاولة تفكيك الصف الجنوبي من خلال استحضار الوسائل

أنيس البارق انصار المجلس الانتقالي وباعوم أنا لا أؤيد موقف باعوم، لا سابقاً (أثناء الحرب) ولا حالياً، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحاً لمن يقرأ منشوري، حتى

د. حسين لقور الحاجة لموقف واضح من قضية الجنوب د حسين لقور بن عيدان لا يجب السماح أبدا باللعب ببوصلة مصلحة الجنوب في هذه المرحلة و لا ترك الحبل على

ماجد الداعري الجزيرة تحلول اعادة إنتاج باعوم بصورة مهينة لتاريخه النضالي تحاول قناة الجزيرة اليوم،إعادة إنتاج القائد الجنوبي المؤسس أحمد باعوم من زاوية ضيقة مهينة لشخصه ومسيئة

هاني اليزيدي موقفي من مجلس باعوم حرصا ان لا نزج الجنوب في اهواء السياسة وتضيع دماء الشهداء وندخل في نفق الاهواء. حفاظا على الثورة الجنوبية

عبدالوهاب طواف ليكن الخميني قدوة لكم الحوثة أخذوا من الخميني فقط السلاح والصرخة واللطم والبكائيات وقصص وخزعبلات الولاية والفخذين، ولم يحملوا في

بدر قاسم محمد ما رأيكم هذه الليلة بقليل من الدعوة للانفصام !.. نعم الدعوة للإنفصام ينفصم فيها أبوك أيها الجنوبي عن أبيه ( جدك ) ذي الهوية الجنوب عربية بهوية يمنية ، وكأن أبيك

ثابت حسين صالح المناطق المحررة ! يحلو لإعلام "الشرعية" أن يطلق على الجنوب تسمية " المناطق المحررة " بهدف تحاشي الحديث عن جنوب وشمال.دعونا نتأكد