تكليف عبدالسلام مسعد قائما بمهام الخارجية للانتقالي الجنوبي بأمريكا
الأستاذ عبدالسلام مسعد
الأحد 12 نوفمبر 2017 11:23 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
كلّـــف المجلس الانتقالي الجنوبي مُمُثَـلاً بدائرة علاقته الخارجية الاستاذ عبدالسلام قاسم مسعد بالقيام بمهام رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة وعموم أمريكا الشمالية, ودول أمريكا اللاتينية.
وجاء تكليف الأستاذ عبدالسلام مسعد ضمن جهود المجلس الانتقالي في استكمال هيئاته التنظيمية واختيار ممثليه في الدول الشقيقة والصديقة.
الجدير ذكره أن الاستاذ عبدالسلام مسعد هو من القيادات الجنوبية في دولة الجنوب وبدولة الوحدة, وشغل عدة مهام بها كان آخرها السكرتير الخاص"مدير مكتب" عضو مجلس الرئاسة غداة دولة الوحدة عام 90م الاستاذ سالم صالح محمد,حتى حرب 94م,التي اضطرته للمنفى القسري.
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