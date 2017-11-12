مقاومة عزان بشبوة تؤيد العمليات العسكرية ضد عناصر الإرهاب بمدينة الحوطة

اصدرت مقاومة عزان بيان عبرت فيه عن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية التي تقودها قوات النخبة الشبوانية ضد عناصر الشر والارهاب بمدينة الحوطة بمحافظة شبوة.

واكد البيان أستعداد قيادة مقاومة عزان لمساندة قوات النخبة في حربها الوطنية تجاه الارهاب واستئصالة من مدينة الحوطة.

هذا وقد كان لمقاومة عزان مسيرة طويلة في تصديها للارهاب ومحاربته حيث قدمت تضحيات باسلة و كبيرة من دماء منتسبيها وكان البداية مع استهداف قائد المقاومة في عزان القائد الشهيد منصر مهدي لثيلم من قبل عناصر القاعدة بعد وقفاته الوطنية والصارمة ضد الارهاب ومحاربته.

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