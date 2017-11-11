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مليشيات الحوثي تمطر قرى وادي شعب بطورالباحة بعدد من القذائف الصاروخية

السبت 11 نوفمبر 2017 10:33 مساءً
طور الباحة ((عدن الغد) خاص:

قصفت مليشيات الحوثي مساء يوم السبت قرى متفرقة من وادي شعب الاوسط بعدد من القذائف الصاروخية .

وتساقطت عشرات القذائف مساء اليوم ، أطلقتها المليشيات من مناطق آعالي جبال الجوازعة وجبل سبيت والركيزه ،على عدد من القرئ المأهولة بالسكان في مناطق شعب الأوسط ، مخلفة عدد من الجرحى ومسببه موجة نزوح جماعي للأهالي في تلك القرى .

واشتدت المعارك منذ منتصف الاسبوع الفائت بعد ان تمكنت مليشيات الحوثي من التسلل للسيطرة على المرتفعات الجبلية المطلة على وادي شعب من الجهة الشمالية .

وقصفت قوات المقاومة والجيش الوطني بقيادة العميد الركن أحمد عبدالله تركي قائد اللواء 17مشاة والعقيد حمدي شكري اللواء الثاني عمالقة عدد من الجبال التي سيطرت عليها مليشيات الحوثي وتمكنت من دحرها أمس الاول ، قبل ان تعاود اليوم اعادة تموضعها في جبل الركيزه وجبل سبيت .

وسيطر الإنقلابيون على مرتفعات جبال الركيزة وجبل سبيت بعدما سهل دخولها عدد من ابناء المناطق الشمالية والعبور من مناطقهم دون اية مقاومة تذكر والوصول الى السلسلة الجبلية المطلة على وادي شعب ومديرية طور الباحة وخبت الرجاع .

فيما يسيطر ابناء وادي شعب الأوسط على مرتفعات جبال الكربة والرفد وهي مرتفعات محاددة للمناطق الشمالية التي توغلت فيها مليشيات الحوثي ،لمنع إي تقدم للميليشيات صوب مناطق الصبيحة ، لكهنم من دون اي دعم للإسلحة المتوسطة والغذاء وإنما بإسلحتهم الشخصية ،وبحاجة الى دعم واسناد لصد تقدم المليشيات وايقاف هجماتها الصاروخية التي أطلقتها عليهم والقرى المجاورة مساء السبت .

ومنذ صباح أمس الجمعة شنت المقاومة والجيش بقيادة العميد تركي والعقيد شكري من تحقيق تقدم كبير بفتح جبهات قتال في العمق الشمالي ودحر الإنقلابين منها وتدمير عدد من الاليات العسكرية في مناطق المفاليس والهجمة والجوازعة والضغط على المليشيات من سحب مقاتليها المتمركزين على عدد من الجبال المطلة على وادي شعب الصبيحة .


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مليشيات الحوثي تمطر قرى وادي شعب بطورالباحة بعدد من القذائف الصاروخية
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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