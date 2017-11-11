بن بريك: المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي
هاني بن بريك
السبت 11 نوفمبر 2017 07:50 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي.
وكتب بن بريك على صفحته بموقع "تويتر" "المجلس الانتقالي إرادة شعب ، وليست إرادة أشخاص ولا فصيل ولامكون".
وأضاف "هو قائد المرحلة الانتقالية بإرادة شعبية وتفويض شعبي غير مسبوق".
وأردف "لاندعي فيه الكمال ولا في أعضائه ، وكل الوطنيين المجردين من المصالح الشخصية والأجندات الحزبية يرون فيه الأمل وطوق النجاة".
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