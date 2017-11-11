قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي.

وكتب بن بريك على صفحته بموقع "تويتر" "المجلس الانتقالي إرادة شعب ، وليست إرادة أشخاص ولا فصيل ولامكون".

وأضاف "هو قائد المرحلة الانتقالية بإرادة شعبية وتفويض شعبي غير مسبوق".

وأردف "لاندعي فيه الكمال ولا في أعضائه ، وكل الوطنيين المجردين من المصالح الشخصية والأجندات الحزبية يرون فيه الأمل وطوق النجاة".

المزيد في أخبار وتقارير السعدي: إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه باعوم يمثل تدشين مرحلة جديدة من التشرذم الجنوبي قل السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه المناضل باعوم لن يكون الأخير وسيكون لنا موعدا مع بيانات أخرى وتكتلات أخرى إذا لم بن بريك: المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي. وكتب بن بريك على صفحته بموقع "تويتر" "المجلس السلامي: هناك مشاريع متعددة في الجنوب والساحة تتسع للجميع قال القيادي الجنوبي عبدالرب السلامي أن هناك مشاريع متعددة في الجنوب مشيرا الى ان الساحة تتسع للجميع. وقال السلامي في تصريح صحفي "يعقد هذا اليوم في مدينة عدن مؤتمر