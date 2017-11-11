قال القيادي الجنوبي عبدالرب السلامي أن هناك مشاريع متعددة في الجنوب مشيرا الى ان الساحة تتسع للجميع.

وقال السلامي في تصريح صحفي "يعقد هذا اليوم في مدينة عدن مؤتمر المجلس الاعلى للحراك الثوري بزعامة حسن باعوم، وهو مكون سياسي جنوبي معروف قد نتفق معه وقد نختلف في قضايا سياسية لكن يجمعنا به وبغيره مشترك وطني واسع".

وأضاف "نبارك للمجلس الاعلى للحراك هذه الفعالية من منطلق أنها خطوة نحو إعادة روح التعدد والتنوع للساحة الجنوبية".

وأكد السلامي عقد مؤتمرات مماثلة في الجنوب، قائلا: "وفي قابل الأيام ستشهد الساحة الجنوبية مؤتمرات مماثلة لتكتلات سياسية أخرى، بعضها يحمل مشروع الاستقلال وبعضها يحمل مشروع الفيدرالية الثنائية وبعضها يتبنى مشروع الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم".

وأشار الى أن هناك تكتلات متعددة ومشاريع متعددة، والكل جنوبيون، والساحة تتسع للجميع، ويبقى معيار النجاح في المستقبل متوقفا على مدى القدرة في صناعة المشترك الوطني بين المكونات المختلفة.

المزيد في أخبار وتقارير السعدي: إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه باعوم يمثل تدشين مرحلة جديدة من التشرذم الجنوبي قل السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن إعلان المجلس الثوري الذي يتزعمه المناضل باعوم لن يكون الأخير وسيكون لنا موعدا مع بيانات أخرى وتكتلات أخرى إذا لم بن بريك: المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أن المجلس الانتقالي إرادة شعب وهو قائد المرحلة بتفويض شعبي. وكتب بن بريك على صفحته بموقع "تويتر" "المجلس السلامي: هناك مشاريع متعددة في الجنوب والساحة تتسع للجميع قال القيادي الجنوبي عبدالرب السلامي أن هناك مشاريع متعددة في الجنوب مشيرا الى ان الساحة تتسع للجميع. وقال السلامي في تصريح صحفي "يعقد هذا اليوم في مدينة عدن مؤتمر