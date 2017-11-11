الرئيس هادي: السعودية ستقدم 2 مليار دولار لدعم استقرارالعملة

قال الرئيس عبدربه منصور هادي إن هناك معالجات قادمة لعدد من القضايا المختلفة فِي مقدمتها وضع وديعة ماليه قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام سيحقق استقرار في المدن والمحافظات.

واكد هادي في لقاء مع مستشاريه اليوم السبت أن المملكة العربية السعودية ساهمت برفد البنك المركزي بمبلغ 2 مليار دولار لإنقاذ العملة المحلية وحل تدهورها وإصلاح البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات التي من شأنها تفيد المواطن .

ووجه الرئيس الحكومة بوضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذا فعليا للتوجهات التنموية المدعومة من المملكة .

وأشار الرئيس إلى تفاعل وحرص ولي عهد المملكة على مواصلة دعم اليمن في مختلف المجالات الميدانية والتنموية والخدمية والاقتصادية والإعمار وغيرها وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود الذي تطلع اليه اليمن حكومة وشعبا

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