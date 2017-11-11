بشرى سارة لليمنيين .. انخفاض مرتقب لصرف الدولار وهذه هي الأسباب

من المتوقع ان تشهد اسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني انخفاضا كبيرا خلال الأيام القليلة القادمة .

ومن المتوقع ان يعود سعر الصرف إلى السعر السابق الذي كان عليه الريال اليمني أمام الدولار قبل أشهر من اليوم .

ويوم السبت بشر الرئيس عبدربه منصور هادي بذلك .

وقال هادي خلال لقاء له مع مستشاريه أن معالجات قادمة لعدد من القضايا المختلفة وفِي مقدمتها وضع وديعة ماليه قدرها 2 مليار دولار لصالح البنك المركزي لدعم استقرار العملة وتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت وبصورة منتظمة لمدة عام سيحقق استقرار في المدن والمحافظات.

ولفت الى تأكيد سمو ولي العهد بان المملكة قد خصصت مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداء من يناير 2018م وقد وجه فخامة الرئيس الحكومة بوضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذا فعليا للتوجهات التنموية المدعومة من المملكة.

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