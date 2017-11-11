صورة من المؤتمر السياسي الذي عقد بعدن يوم السبت -عدن الغد

تمكن مؤسسون لحركة احتجاجات شعبية انطلقت في العام 2007 بجنوب اليمن وباتت تطالب باستقلاله من استعادة تنظيم صفوفهم مجددا عقب حالة من الشتات استمرت لاكثر من 3 أعوام .

ويوم السبت عقد المئات من نشطاء الحراك الجنوبي وقيادات سياسية أسست هذه الحركة مؤتمرا سياسيا في عدن بدأ لاول وهلة مفاجئا للقوى السياسية الجنوبية واليمنية الأخرى .

واطل خلال المؤتمر السياسي "حسن باعوم" وهو احد ابرز مؤسسي الحراك الجنوبي في العام 2007 قبل ان يتوارى عن الانظار عقب الحرب الأخيرة التي شهدتها اليمن في العام 2015.

والقى "باعوم" كلمة سياسية شرح فيها أسباب اختفائه عن المشهد السياسي في جنوب اليمن .

ومثل هذا الظهور القوي لهذه القوى السياسية مفاجئة لمتابعي تطورات المشهد السياسي في جنوب اليمن .

ويمنح هذا المؤتمر هذه القوى التي نظمته استعادة زخم جماهيري ضخم كانت تتمتع به خلال السنوات الماضية .

ومنذ 3 اعوام تراجع حضور القيادات والنشطاء الذين شاركوا في المؤتمر السياسي الأخير الذي قاده باعوم في حين ظهرت إلى السطح مكونات سياسية أخرى .

وتمكن حسن باعوم وعقب العام 2007 من ان يكون احد ابرز القيادات الجنوبية التي قادت حركة احتجاجات شعبية وسياسية قبل ان ينتهي به الأمر سجينا لدى الحكومة اليمنية لقرابة عام .

المزيد في أخبار وتقارير مؤسسون قدامى للحراك الجنوبي يعاودون ترتيب صفوفهم تمكن مؤسسون لحركة احتجاجات شعبية انطلقت في العام 2007 بجنوب اليمن وباتت تطالب باستقلاله من استعادة تنظيم صفوفهم مجددا عقب حالة من الشتات استمرت لاكثر من 3 أعوام . ويوم مركز الملك سلمان يأهل 2000 طفل من الذين جندتهم المليشيا الانقلابية أكد المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز «تبنى تأهيل 2000 طفل من الأطفال رئيس الجمهورية يستقبل بعثة المنتخب الوطني للشباب استقبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الْيَوْمَ بعثة المنتخب الوطني للشباب المشارك في تصفيات آسيا لكرة القدم.ونوه فخامة الرئيس بالأداء المشرف الذي