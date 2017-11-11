مسؤول يمني: إيران أرسلت 182 سفينة محملة بالمشتقات النفطية للحوثيين

أكد وكيل محافظة الحديدة، اليوم السبت، أن عدداً من الدول، وفي مقدمتها إيران قامت منذ مطلع العام الجاري بإرسال نحو 182 سفينة محملة بأكثر من مليوني طن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وقال "القديمي" في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن إيران وهذه الدول التي تدعم الحوثيين بالمشتقات النفطية استغلت ظهور كثير من شركات النفط في المناطق القابعة تحت سيطرة الجماعة ، التي عمدت إلى إنشائها وتشغيلها بشكل مباشر في ميناء الحديدة وبعض المناطق بعد العملية الانقلابية.

وأشار إلى أن هذه الشركات لم تكن موجودة على أرض الواقع، وتحديداً في عام 2016، وهذه الشركات هي من تقوم بجلب هذه المشتقات النفطية من إيران.

وبين القديمي إن الدول المتورطة في إرسال المشتقات، تقوم ، بإرسال هذه الكميات عبر الشركات الحديثة التي يسيطر عليها الحوثيون دون مقابل مالي، على أن تحصل هذه الشركات على حصة من هذه الكميات بعد إتمام العملية، ووصول الكميات إلى الميليشيات في ميناء الحديدة، وبمجرد وصول هذه الكميات تقوم قيادات الحوثيين ا باقتسامها، وبيع ما تبقى في السوق السوداء على الموزعين.

وتشهد عدد من محافظات اليمن أزمة خانقة، في الوقود والمواد الغذائية، وذلك بعد إعلان التحالف العربي يوم الإثنين، إغلاق جميع منافذ اليمن، بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية وقوات التحالف، في ظل أجواء تصعيد، أعقبت إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً تجاه العاصمة السعودية، واتهمت الأخيرة إيران بدعم الحوثيين عبر تزويدهم بالصواريخ.