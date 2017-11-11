هاني بن بريك يتوعد الشرعية ويقول ان صبره لن يطول

هاجم نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك الحكومة الشرعية اليمنية مجددا مؤكدا ان صبر الشعب لن يطول .

وحمل بن بريك من مقر اقامته في العاصمة الاماراتية "ابوظبي" الحكومة الشرعية مسئولية تدهور الاوضاع في جنوب اليمن .

واضاف قائلا :" نحمل الشرعية كل ما يجري لشعبنا في الجنوب من تجويع وتأزيم للحياة في ظل قبضتهم على مواردنا والمساعدات الدولية وعلى التحالف إنقاذ الشعب من تجويع وفساد متعمد وإلا فصبر الشعب لن يطول ولن نكون إلا مع شعبنا ولو كلفنا حياتنا .