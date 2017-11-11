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بالصور :الصماد على قيد الحياة ويظهر مجددا في صنعاء

السبت 11 نوفمبر 2017 11:39 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:

ظهر القيادي الحوثي البارز صالح الصماد في صنعاء يوم السبت .

وزار الصماد موقع غارة جوية نفذها طيران التحالف العربي واستهدفت تجمعا سكنيا وسط صنعاء.

وقالت تقارير اخبارية نشرت خلال الايام القليلة الماضية ان الصماد قتل بغارة جوية .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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