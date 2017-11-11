بالصور :الصماد على قيد الحياة ويظهر مجددا في صنعاء

الإخوان :- من المنبر و قطمه السكر " وصولاً الى السلطة والكرسي ...كيف استغل منصات الربيع العربي ...لماذا تحول الى منظمة إرهابية دولية واقليمية ؟
تنظيم نشأ وترعرع وظهر واثبت محظورة بشكل كبير بين التنظيمات والأحزاب " بثوب ديني وبغطاء إنساني وبمكر وحنكه سياسية " قال عنه المحللون بأنه ذلك الكيان الذي أثبت تواجده
مسؤول يمني: إيران أرسلت 182 سفينة محملة بالمشتقات النفطية للحوثيين
أكد وكيل محافظة الحديدة، اليوم السبت، أن عدداً من الدول، وفي مقدمتها إيران قامت منذ مطلع العام الجاري بإرسال نحو 182 سفينة محملة بأكثر من مليوني طن من المشتقات
هاني بن بريك يتوعد الشرعية ويقول ان صبره لن يطول
هاجم نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك الحكومة الشرعية اليمنية مجددا مؤكدا ان صبر الشعب لن يطول .
وحمل بن بريك من مقر اقامته في العاصمة الاماراتية "ابوظبي"
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