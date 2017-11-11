حسن باعوم متحدثا الى قيادات الحراك الجنوبي بعدن يوم السبت

ظهر الزعيم الجنوبي حسن باعوم في عدن لاول مرة بمدينة عدن عقب غياب دام سنوات عن المشهد السياسي.

والقى باعوم كلمة مسجلة الى المئات من نشطاء الحراك الجنوبي وسياسييه الذين عقدوا مؤتمرا سياسيا في عدن هو الثاني .

وظل باعوم ملتزما الصمت السياسي حيال تطورات الاحداث في الجنوب منذ اندلاع الحرب الاخيرة وهذا هو اول حديث للرجل منذ سنوات .

وفي كلمته التي تنشرها "عدن الغد" لاحقا دعا باعوم الجنوبيين الى الدفاع عن قضيتهم ووجه انتقادات .

المزيد في أخبار وتقارير حسن باعوم في عدن لاول مرة منذ اعوام ظهر الزعيم الجنوبي حسن باعوم في عدن لاول مرة بمدينة عدن عقب غياب دام سنوات عن المشهد السياسي. والقى باعوم كلمة مسجلة الى المئات من نشطاء الحراك الجنوبي وسياسييه صحيفة الخليج الاماراتية : الامارات ترفض مشاريع التفكك والانفصال قالت صحيفة "الخليج" الاماراتية ان دولة الامارات العربية المتحدة ترفض مشاريع التفكك والانفصال . واكدت الصحيفة في افتتاحيتها التي عنونتها بـ أوهام مشاريع «النخبة» تسيطر على معقل القاعدة في شبوة سيطرت قوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة على معقل رئيسي لتنظيم القاعدة الإرهابي فيما قتل العشرات في غارات شنتها طائرات أميركية بدون طيار استهدفت معسكرا للتنظيم