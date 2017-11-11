حسن باعوم في عدن لاول مرة منذ اعوام
حسن باعوم متحدثا الى قيادات الحراك الجنوبي بعدن يوم السبت
السبت 11 نوفمبر 2017 10:44 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
ظهر الزعيم الجنوبي حسن باعوم في عدن لاول مرة بمدينة عدن عقب غياب دام سنوات عن المشهد السياسي.
والقى باعوم كلمة مسجلة الى المئات من نشطاء الحراك الجنوبي وسياسييه الذين عقدوا مؤتمرا سياسيا في عدن هو الثاني .
وظل باعوم ملتزما الصمت السياسي حيال تطورات الاحداث في الجنوب منذ اندلاع الحرب الاخيرة وهذا هو اول حديث للرجل منذ سنوات .
وفي كلمته التي تنشرها "عدن الغد" لاحقا دعا باعوم الجنوبيين الى الدفاع عن قضيتهم ووجه انتقادات .
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