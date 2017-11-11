MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 11 نوفمبر 2017 09:23 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير «النخبة» تسيطر على معقل القاعدة في شبوة
أخبار وتقارير

«النخبة» تسيطر على معقل القاعدة في شبوة

السبت 11 نوفمبر 2017 09:05 صباحاً
( عدن الغد ) وكالات :

سيطرت قوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة على معقل رئيسي لتنظيم القاعدة الإرهابي فيما قتل العشرات في غارات شنتها طائرات أميركية بدون طيار استهدفت معسكرا للتنظيم في محافظة البيضاء وسط اليمن.


وذكرت مصادر محلية لـ «البيان» أن قوات النخبة تمكنت وبعد مواجهات مع العناصر الإرهابية من السيطرة على مدينة الحوطة في محافظة شبوة والتي تعد معقلاً رئيسياً للتنظيم وخضعت لسيطرته لفترات طويلة.

 


إصابة قائد


وحسب المصادر ذاتها فإن ثلاثة من أفراد قوات النخبة قتلوا خلال الاشتباكات فيما أصيب قائد هذه القوات محمد البنجر بطلق ناري خلال المواجهات التي انتهت بهزيمة تنظيم القاعدة وفرار من تبقى من عناصرها وبسط سيطرة النخبة على المدينة.وقالت المصادر إن الحوطة هي آخر مدينة كانت القاعدة تتواجد بها عندما استغلت حرب الانقلابيين وانتشرت بالمحافظة.

 


وفر العشرات من مسلحي التنظيم المتشدد، بعد سيطرة قوات النخبة الشبوانية على عزان ورضوم وبلحاف وحبان، في عملية عسكرية بدأت قبل شهرين.ودفعت قوات النخبة بتعزيزات عسكرية مدعومة بعربات زودها بها التحالف العربي بها إلى منطقة الحوطة بعد استعادتها.

 

وقدمت هذه التعزيزات من محافظة حضرموت، وصاحبها غطاء جوي لمقاتلات التحالف ومروحيات الأباتشي، التي قامت بقصف جبل سقاه المطل على منطقة الحوطة، الذي فر إليه مسلحو القاعدة.

 


وذكر سكان محليون وشهود عيان أن اشتباكات عنيفة اندلعت ظهراً بين قوات من النخبة الشبوانية وعناصر من تنظيم القاعدة بمدينة الحوطة.
قصف معسكر

 


وفِي محافظة البيضاء المجاورة، قالت مصادر محلية لـ «البيان» إن طائرات أميركية بدون طيار قصفت معسكراً لتنظيم القاعدة في مديرية قيفة وان العشرات قتلوا خلال هذه الغارات التي أتت بعد أقل من أسبوعين على استهداف معسكر لـ«داعش» في منطقة مجاورة ومقتل العشرات من مسلحي التنظيم الإرهابي أما في صنعاء، كثف التحالف العربي غاراته الجوية مستهدفاً مليشيات الحوثي وعناصر الرئيس المخلوع علي صالح.

 


انفجارات ضخمة


واستهدفت غارات التحالف معسكرات وثكنات عسكرية للمليشيات في صنعاء.

 

وهزت صنعاء انفجارات ضخمة، ناتجة عن غارات استهدفت كلية الطيران في شارع الستين بصنعاء.كما استهدفت الغارات معسكري ريمة حميد وضبوة جنوب صنعاء.

 

أنباء عن مقتل قيادات انقلابية

تواترت أنباء متعددة، عن مقتل ما يسمى بـ«وزير دفاع» الانقلابيين الحوثيين، محمد العاطفي، متأثراً بجروحه جراء غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي، واستهدفت موكبه مع رئيس مجلس الانقلابيين في هران أفلح بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

 


وفيما لا يزال الغموض يكتنف مصير رئيس مجلس الانقلابيين، صالح الصماد، وعدم ظهوره نهائياً، تفيد الأنباء المتداولة محلياً - وهي غير مؤكدة حتى الآن - بمقتل العاطفي، وسط حالة من التكتم الشديد تفرضها الميليشيات الانقلابية، على الشخصيات التي كانت في ذلك الموكب الذي استهدفه طيران التحالف، باستثناء ذكر مقتل 60 شخصاً لم تفصح عن أسمائهم.


المزيد في أخبار وتقارير
«النخبة» تسيطر على معقل القاعدة في شبوة
سيطرت قوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة على معقل رئيسي لتنظيم القاعدة الإرهابي فيما قتل العشرات في غارات شنتها طائرات أميركية بدون طيار استهدفت معسكرا للتنظيم
الحكومة اليمنية تستهجن ادعاءات الانقلابيين بشأن مشروع الاتصالات
استهجن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الشرعية اليمنية راجح بادي، الأسلوب التضليلي ومزاعم الانقلابيين بشأن فصل شبكة الاتصالات الدولية بين مناطق اليمن الواحد. ونقلت
عاجل : غارة جوية تدمر مبنى سكني بمنطقة العرضي بصنعاء
دمرت غارة جوية مساء يوم الجمعة مبنى سكني وسط العاصمة اليمنية صنعاء.  وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان ان طائرة حربية قصفت مبنى سكني بحي العرضي ودمرته. واسفر القصف




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
حصري : ترتيبات عمانية برعاية بريطانية لإقامة مؤتمر سياسي بالمهرة تمهيدا لربطها بسلطنة عمان
عاجل :دوي انفجار بحي المنصورة بعدن
وزير النقل : عودة الرحلات الجوية الى مطاري عدن وسيئون بدءاً من الأحد القادم
ماهو الحدث الذي توقف عن الحدوث منذ 23 عام بعدن لكنه حدث مجددا يوم الجمعة ؟
نجل قائد عسكري جنوبي كبير يبسط على حوش تابع لمؤسسة الملح بعدن
مقالات الرأي
انتصرت عدن ومُرغت خشوم من اراد لها الرعب بترابها ... الفاتورة كبيره ولكن عدن وامنها اكبر وتستحق التضحية...كل من
إلى من يهمه الأمر لاشك ان هناك اولوية وأهمية قصوى لتفعيل كل ألأجهزة الامنية والقضائية وغيرها في جميع المناطق
ما تمر به اليمن من أزمات خانقة في كل المجالات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا تنذر بمستقبل قاتم تتضح معالمه شيئا
الحرب العالمية الاولى والثانية ماذا حققت لاشئ عدا انها خلفت تركة مثقلة من الدمار الشامل وقسمت العالم الى
ثورة الجنوب مستمرة وستستمر ، هذا هو العهد الذي قطعه الثوار على أنفسهم منذ اليوم الأول لهذه الثورة.. حالة حمى
من عدن الى وهران خواطر متبادلة وكلما انكمشت المسافة اتسعت العبارة البارحة بعد منتصف الليل وانّا اتصفح
  قبل أربعين عاما كان الفساد محدودا في البلاد العربية ، وكانت النزاهة من القيم التي يتحلى بها القادة، وقضى
  محمد جميح منذ ثورة مؤسس النظام الإيراني، الراحل الخميني، وإلى اليوم تمر المنطقة العربية بدورات من العنف
لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في قانون الدمويين الذين اعتادوا على سفك الدماء وتمزيق الأجساد ونثر
اين التحالف العربي من التدهور الاقتصادي الرهيب الذي يعصف بالبلد والذي تسببت به الحكومة الشرعية بإدارتها
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك المولود البكر ياعمر
الدكتوراه بامتياز للباحث صلاح ناصر الحربي من جامعة صنعاء
وفيات
صبرا آل مقباس
وكيل أول حضرموت يعزي في وفاة منصب غيل بن يمين العلامة علوي بن علي السقاف
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017