الحكومة اليمنية تستهجن ادعاءات الانقلابيين بشأن مشروع الاتصالات

استهجن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الشرعية اليمنية راجح بادي، الأسلوب التضليلي ومزاعم الانقلابيين بشأن فصل شبكة الاتصالات الدولية بين مناطق اليمن الواحد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بادي قوله اليوم ( الجمعة ) أن الحكومة الشرعية تؤسس لمشروع اتصالات عملاق يخدم كل اليمن، عن طريق الكابل البحري وعبر شبكة تطوير تبدأ بعدن وتشمل كل المحافظات.

وأضاف أن ما يروج له الانقلابيون يعكس تخوفهم من فقدان أهم مصادر النهب والتمويل لما يسمونه بالمجهود الحربي، لتمويل جرائهم بحق الشعب اليمني.

وأوضح بادي أن المشروع العملاق للاتصالات الذي يشمل جميع محافظات اليمن دون استثناء، سيضاعف السعات والسرعات في الانترنت مئات المرات عما هو موجود حالياً.

مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية تحملت مسؤولية القيام بالمشروع لضمان عدم ضياع فرصة استثمارية كبيرة على اليمن، بعد امتناع شركة تيليمن الخاضعة لسيطرة الانقلابيين عن تسديد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية الني تنفذ المشروع، عقب نهبهم لمواردها واستخدامها لأغراض أخرى.

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