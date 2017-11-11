عاجل : غارة جوية تدمر مبنى سكني بمنطقة العرضي بصنعاء
اعمدة دخان تتصاعد من موقع القصف
السبت 11 نوفمبر 2017 12:04 صباحاً
صنعاء((عدن الغد) خاص:
صنعاء((عدن الغد) خاص:
دمرت غارة جوية مساء يوم الجمعة مبنى سكني وسط العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان ان طائرة حربية قصفت مبنى سكني بحي العرضي ودمرته.
واسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وشوهدت سيارات الاسعاف وهي تهرع الى موقع الغارة الجوية.
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