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قيادات من حزب الاصلاح تلتقي ولي العهد السعودي

صورة من اللقاء يوم الجمعة
الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:31 مساءً
الرياض ((عدن الغد) خاص:

التقت مساء يوم الجمعة قيادات من حزب التجمع اليمني للإصلاح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعقد اللقاء في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت وكالة الانباء الحكومية السعودية ان اللقاء كرس لمناقشة تطورات الاوضاع في اليمن.

وضم اللقاء كلا من عبدالوهاب الانسي ومحمد عبدالله اليدومي.

وهذا هو اول لقاء من نوعه ويضم قيادات من حزب الاصلاح مع ولي العهد السعودي .


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