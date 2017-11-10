قيادات المقاومة تزور نائب مدير امن عدن وتطمئن على صحته
صورة من الزيارة يوم الجمعة -عدن الغد
الجمعة 10 نوفمبر 2017 08:21 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قامت عدد من قيادات المقاومة الجنوبية مساء يوم الجمعة بزيارة الى منزل نائب مدير امن عدن العقيد علي الذيب الكازمي وطمئنت على صحته.
وتكون الوفد الزائر من كلا من رئيس ائتلاف المقاومة اديب العيسي وانيس العولي ومازن الجنيدي وسامح بازرعه وفيصل الدقم ولبيب العبد وعبدالسلام عسكرومحمد البوكري وخالد مشبح والدكتور محمد ربيد وسلطان الربيعي ومحمد مهدي سالمين واحمد كرده.
وتبادل الجانبان حديثا مطولا عن الاوضاع العامة بمدينة عدن ودعوا الى رصف الصفوف للوقوف في وجه كل التحديات التي تواجه عدن .
وقدم الكازمي شكره وتقديره للقيادات التي زارته .
وجأت الزيارة على خلفية اصابة تعرض لها الكازمي قبل ايام خلال عملية تحرير مبنى البحث الجنائي بخور مكسر من سيطرة عناصر متطرفة .
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