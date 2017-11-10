حصري : ترتيبات عمانية برعاية بريطانية لإقامة مؤتمر سياسي بالمهرة تمهيدا لربطها بسلطنة عمان

قالت مصادر سياسية مطلعة ان ترتيبات كبيرة تجرى هذه الأيام في المملكة المتحدة وسلطنة عمان بهدف التحضير لعقد مؤتمر سياسي يضم شخصيات سياسية واجتماعية وحزبية من محافظة المهرة برعاية "عمانية".

وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان جهات عمانية أوكلت المسؤولية لقانونيين بريطانيين باتوا يعملون من داخل السلطنة العمانية والمملكة المتحدة للتجهيز لعقد مؤتمر سياسي يضم اعيان وقيادات محافظة المهرة .

وأشار المصادر إلى ان التحضيرات لعقد هذا المؤتمر بدأت وستتواصل خلال أشهر قبل ان يعقد المؤتمر مطلع أو نهاية هذا العام .

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز تبعية محافظة المهرة بسلطنة عمان وترسيخ حضور السلطنة داخل اراضي محافظة المهرة .

وبدأ القائمون على المؤتمر السياسي عمليات تواصل مع شخصيات وقيادات من محافظة المهرة لإقناعهم بالمشاركة في المؤتمر السياسي.

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