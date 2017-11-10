مؤتمر سياسي مرتقب بعدن يتضمن موقفا سياسيا للزعيم الجنوبي حسن باعوم
عدن ((عدن الغد)) خاص:
علمت صحيفة "عدن الغد" ان مؤتمرا سياسيا سيعقد يوم السبت بمدينة عدن بمشاركة المئات من قيادات ونشطاء الحراك الجنوبي والشخصيات السياسية وقيادات جنوبية بعدن وسيتضمن حضورا واعلانا عن موقف سياسي هام للقيادي في الحراك الجنوبي "حسن باعوم"
وقالت المصادر لصحيفة "عدن الغد" ان المؤتمر السياسي سيعقد في عدن بحضور ومشاركة قيادات جنوبية حيث من المتوقع ان يلقي "باعوم" خطابا سياسيا وصفته مصادر مقربة من باعوم بالهام والذي سيتضمن موقفا سياسيا هاما.
وأشارت المصادر إلى ان باعوم سيستعرض موقفه كقيادي في الحراك الجنوبي من عدد من القضايا السياسية الهامة على الساحة الجنوبية .
وأوضحت المصادر إلى ان المؤتمر السياسي الذي سيعقد في عدن يوم السبت سيكون انطلاقة لعمل سياسي كبير ستشهده عدن خلال الفترة القادمة .
وغاب "باعوم" عن الحضور السياسي منذ اندلاع الحرب الأخيرة في اليمن والتزم الصمت السياسي منذ ذلك الحين.
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