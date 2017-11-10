مكتب الأوقاف والإرشاد بعدن يوجه الخطباء وأئمة المساجد بالتحذير من الغلو والتطرف

وجه مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالعاصمة عدن الدكتور محمد حسين الوالي خطباء وأئمة مساجد العاصمة من نشر الوعي والتحذير من اواللغلو تطرف .

وقد نشر مكتب الأوقاف والإرشاد أمس الخميس بيان يدعو فيه أئمة وخطباء مساجد عدن تحذير الشباب المسلم في مجتمعنا من عدم الإنجرار للتطرف .

وخاطب الوالي أئمة المساجد بقوله أنه من واقع مسؤوليتكم ينبغي عليكم أن تعززوا قواكم الدينية في التوجيه والإرشاد والتحذير من تلك الظاهرة البعيدة من سماحة الدين الإسلامي الحنيف والتنكير بحرمة دماء المسلمين .

الجدير ذكره أن كثير من الشباب في الآونة الأخيرة انخرطوا في أوساط الجماعات المتطرفة وصاروا في تشدد الفكر المتطرف الذي يسعى لسفك دماء المسلمين في المجتمع الجنوبي .

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