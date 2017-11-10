الجالية الجنوبية في دولة الأردن تستنكر وتدين الحادث الإرهابي الذي استهدف مقر البحث الجنائي بالعاصمة عدن

أصدرت الرئاسة العامة للجالية الجنوبية بالمملكة الاردنية ألهاشمية بيان تستنكر وتدين فيه الأعمال الإرهابية الاخيرة التي استهدفت وبشكل مباشر أدارة البحث الجنائي ورجال الأمن الميامين وماء قامت به عناصر الإرهاب والتطرف الإرهاب من عمل بشع راح ضحيته العشرات من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح.

وقالت الجالية الجنوبية في البيان: الحمد والشكر لله بفضل الله ثم بفضل رجال أمن وقيادات تم القضاء والسيطرة على جميع فلول الإرهاب والتطرف الذي يريدون زعزعه امن واستقرار عدن والمنطقة العربية ككل.

وتابعت : هانحن في الجالية ألجنوبية في ألمملكة الاردنية ألهاشمية نرسل تعازينا لأسر الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الأمن و الاستقرار والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

واختمت البيان بشكر قوات التحالف العربي ممثله بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية ألسعودية على الجهود التي يبذلونها والدعم السخي في كافة المجالات في جنوبنا الحبيب.

صادر عن

اللجنة الاعلامية

للجالية الجنوبية في المملكة الاردنية الهاشمية برئاسة

نصر عبد الرحمن محسن البكري

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