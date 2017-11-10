بمشاركة الانتقالي الجنوبي ..انعقاد أولى ورش العمل لمنظمة برجهوف الألمانية عن القضية الجنوبية في برلين

عقدت صباح اليوم أولى ورش العمل حول الملف اليمني باشراف منظمة برجهوف في العاصمة الالمانية برلين بحضور رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي د.عيروس نصر ناصر النقيب و عدد كبير من ممثلي الاطراف اليمنية المختلفة وتضمن اللقاء الاول تدشين ورشة عمل تحت عنوان " من القضية الجنوبية الى الواقع الجنوبي السيناريوهات والخيارات المستقبلية لليمن.

ممثلي الجنوب والقضية الجنوبية قدموا شرح مفصل عن القضية الجنوبية وربطها بالسيناريوهات والخيارات المستقبلية لحل الازمة اليمنية على قاعدة حق شعب الجنوب بتقرير مصيره وبناء دولته المستقبلية الحديثة.

الجدير بالذكر أن منظمة برجهوف الألمانية عادةً ما تنظم مثل هذه اللقاءات بين الاطراف السياسية المختلفة ومن جميع انحاء العالم بعيداً عن الإعلام وتعتبر هذه المنظمة منظمة بحثية تقدم الإقتراحات و الملاحظات لرسم السياسات والتعامل مع مختلف القضايا السياسية في جميع انحاء العالم.

*من/ نصر العيسائي