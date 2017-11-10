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سكان : قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة بين القاعدة وقوات النخبة بحوطة شبوة

الجمعة 10 نوفمبر 2017 03:37 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص:

قال سكان محليون وشهود عيان ان اشتباكات عنيفة اندلعت ظهر يوم الجمعة بين قوات من النخبة الشبوانية وعناصر من تنظيم القاعدة بمدينة الحوطة بشبوة .

وقال عدد من الأهالي لصحيفة "عدن الغد"ان قوات من النخبة دخلت مدينة الحوطة احد ابرز معاقل تنظيم القاعدة قبل ان تندلع بين هذه القوات اشتباكات مسلحة مع عناصر من تنظيم القاعدة.

وقال مسعفون ان قائد قوات النخبة الشبوانية "محمد سالم البوحر أصيب في الاشتباكات بعيار ناري اخترق منطقة الظهر وانه نقل إلى مستشفى حكومي بمدينة المكلا لتلقي العلاج .

وشنت قوات من النخبة الشبوانية يوم الجمعة هجوما استهدف مدينة الحوطة بشبوة وهي أخر مدن يتواجد فيها تنظيم القاعدة بشبوة.

وقال مصدر امني لصحيفة "عدن الغد" ان 3 جنود من قوات النخبة قتلوا في المواجهات .


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سكان : قتلى وجرحى في مواجهات مسلحة بين القاعدة وقوات النخبة بحوطة شبوة
قال سكان محليون وشهود عيان ان اشتباكات عنيفة اندلعت ظهر يوم الجمعة بين قوات من النخبة الشبوانية وعناصر من تنظيم القاعدة بمدينة الحوطة بشبوة . وقال عدد من الأهالي




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