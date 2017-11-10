قال مصدر امني بقيادة قوات النخبة الشبوانية ان قائد النخبة اصيب يوم الجمعة باطلاق نار مع عناصر مسلحة يعتقد انها من تنظيم القاعدة بمدينة الحوطة الى الجنوب من عاصمة المحافظة .

وقال المصدر لصحيفة "عدن الغد" ان قائد النخبة الشبوانية القائد محمد سالم البوحر القميشي اصيب ظهر اليوم الجمعة للإصابة اثر كمين نصبه مسلحين في مدينة الحوطة بمحافظة شبوة .



واشارت المصادر الى أن القائد محمد سالم البوحر واحد مرافقيه تعرضا للإصابة أثر كمين من قبل مسلحين يعتقد انهم من عناصر تنظيم القاعدة من احدى البيوت وسط مدينة الحوطة .

وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى ولم توضح حجم إصابتهم .



هذا وسيطرت قوات النخبة الشبوانية صباح اليوم الجمعة على مدينة الحوطة آخر معاقل تنظيم القاعدة في محافظة شبوة .

وحلق طيران حربي فوق سماء المنطقة لاحقا ونفذ غارة جوية .

ولسنوات طويلة ظلت مدينة الحوطة احد ابرز معاقل تنظيم القاعدة .



المزيد في أخبار وتقارير مصدر امني : إصابة قائد النخبة الشبوانية في كمين نصبه مسلحون بمدينة الحوطة قال مصدر امني بقيادة قوات النخبة الشبوانية ان قائد النخبة اصيب يوم الجمعة باطلاق نار مع عناصر مسلحة يعتقد انها من تنظيم القاعدة بمدينة الحوطة الى الجنوب من عاصمة "المانيا الاتحادية" ترفع مساعدتها لليمن الى مبلغ 125 مليون يورو أعلنت "جمهورية المانيا الاتحادية" رفع حجم مساعداتها الإنسانية لليمن إلى مبلغ (125 مليون) يورو ، وذلك للمساهمة في تحسين الوضع الإنساني. وأكد وزير خارجية المانيا طيران اليمنية يقول ان حظر دول التحالف على رحلاتها لايزال مستمرا قالت ادارة طيران اليمنية الحكومي باليمن ان الحظر الذي فرضته دول التحالف العربية قبل ايام على رحلاته لايزال مستمرا. وقالت ادارة الشركة في بلاغ صحفي يوم الجمعة ان