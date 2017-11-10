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مصدر امني : إصابة قائد النخبة الشبوانية في كمين نصبه مسلحون بمدينة الحوطة

الجمعة 10 نوفمبر 2017 02:58 مساءً
شبوة ( عدن الغد ) خاص :

قال مصدر امني بقيادة قوات النخبة الشبوانية ان قائد النخبة اصيب يوم الجمعة باطلاق نار مع عناصر مسلحة يعتقد انها من تنظيم القاعدة بمدينة الحوطة الى الجنوب من عاصمة المحافظة .

وقال المصدر لصحيفة "عدن الغد" ان قائد النخبة الشبوانية القائد محمد سالم  البوحر القميشي  اصيب ظهر اليوم الجمعة  للإصابة  اثر كمين نصبه مسلحين في مدينة الحوطة بمحافظة شبوة .


واشارت المصادر الى أن القائد محمد سالم  البوحر واحد مرافقيه تعرضا للإصابة أثر كمين من قبل مسلحين يعتقد انهم من عناصر تنظيم القاعدة من احدى البيوت وسط  مدينة الحوطة .

وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى ولم توضح حجم إصابتهم .


هذا وسيطرت قوات النخبة الشبوانية صباح اليوم الجمعة على مدينة الحوطة آخر معاقل تنظيم القاعدة في محافظة شبوة .

وحلق طيران حربي فوق سماء المنطقة لاحقا ونفذ غارة جوية .

ولسنوات طويلة ظلت مدينة الحوطة احد ابرز معاقل تنظيم القاعدة .
 


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