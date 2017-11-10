أعلنت "جمهورية المانيا الاتحادية" رفع حجم مساعداتها الإنسانية لليمن إلى مبلغ (125 مليون) يورو ، وذلك للمساهمة في تحسين الوضع الإنساني.

وأكد وزير خارجية المانيا "زيغمار غابرييل" في رسالة بعثها لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور "عبدالملك المخلافي" دعم بلاده لجهود المبعوث الاممي "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" ووقوف المانيا ستقف دائماً إلى جانب بلادنا في الأوقات الصعبة.

ولفت الى ان السفير الألماني الجديد "هانسيورغ هابر" سيكون على تواصل دائماً ووثيق مع الحكومة اليمنية ، إضافة الى استحداث منصب نائب سفير يكون مقره في "الرياض" لتحقيق الاتصال المباشر والتنسيق مع الحكومة اليمنية ، متمنياً أن يحل السلام والازدهار في اليمن قريباً.

*من فهدالتركي

المزيد في أخبار وتقارير مصدر امني : إصابة قائد النخبة الشبوانية في كمين نصبه مسلحون بمدينة الحوطة قال مصدر امني بقيادة قوات النخبة الشبوانية ان قائد النخبة اصيب يوم الجمعة باطلاق نار مع عناصر مسلحة يعتقد انها من تنظيم القاعدة بمدينة الحوطة الى الجنوب من عاصمة "المانيا الاتحادية" ترفع مساعدتها لليمن الى مبلغ 125 مليون يورو أعلنت "جمهورية المانيا الاتحادية" رفع حجم مساعداتها الإنسانية لليمن إلى مبلغ (125 مليون) يورو ، وذلك للمساهمة في تحسين الوضع الإنساني. وأكد وزير خارجية المانيا طيران اليمنية يقول ان حظر دول التحالف على رحلاتها لايزال مستمرا قالت ادارة طيران اليمنية الحكومي باليمن ان الحظر الذي فرضته دول التحالف العربية قبل ايام على رحلاته لايزال مستمرا. وقالت ادارة الشركة في بلاغ صحفي يوم الجمعة ان