"المانيا الاتحادية" ترفع مساعدتها لليمن الى مبلغ 125 مليون يورو
الجمعة 10 نوفمبر 2017 02:20 مساءً
(عدن الغد)خاص:
(عدن الغد)خاص:
أعلنت "جمهورية المانيا الاتحادية" رفع حجم مساعداتها الإنسانية لليمن إلى مبلغ (125 مليون) يورو ، وذلك للمساهمة في تحسين الوضع الإنساني.
وأكد وزير خارجية المانيا "زيغمار غابرييل" في رسالة بعثها لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور "عبدالملك المخلافي" دعم بلاده لجهود المبعوث الاممي "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" ووقوف المانيا ستقف دائماً إلى جانب بلادنا في الأوقات الصعبة.
ولفت الى ان السفير الألماني الجديد "هانسيورغ هابر" سيكون على تواصل دائماً ووثيق مع الحكومة اليمنية ، إضافة الى استحداث منصب نائب سفير يكون مقره في "الرياض" لتحقيق الاتصال المباشر والتنسيق مع الحكومة اليمنية ، متمنياً أن يحل السلام والازدهار في اليمن قريباً.
*من فهدالتركي
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها