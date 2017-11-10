مستوصف الشفاء بجعار ودوره في تخفيف معاناة المرضى بمحافظة بأبين

على قلتها المستوصفات والمراكز الاهلية في محافظة ابين وبسبب تدهور الخدمات الصحية نتيجة الحرب الاخيرة الذي اندلعت على ابين واستدعت الحاجة الى قيام مستوصفات طبية تخصصية تخفف معاناة المرضى, وتلعب المراكز الصحية والمستوصفات الخاصة دورا كبيرا في تقدم خدماتها العلاجية لقطاعات كبيرا من المرضى و تخفيف حده الضغط على المشافي الحكومية على قلتها وكان كثير من المرضى يضطر للانتقال الى العاصمة الجنوبية عدن لتلقي العلاج ويعد مستوصف الشفاء الكائن في جعار كبرى مدن ابين يلعب دورا فاعلا في تقديم خدماته العلاجية لعدد كبير من المرضى وتوفير عنهم مشقة السفر الى عدن وللاهمية هذا المستوصف التقت صحيفة "عدن الغد" بالاخ ماجد عبدالله العولقي المدير التنفيذي للمستوصف وطرحنا عليه اسئلتنا وهده حصيلة الاجابات:

( مستوصف علاجي تخصصي)

وبدء حديثه عن فكرة انشاء مستوصف الشفاء الطبي التخصصي وحيث قال: كان عبارة عن نظام عيادات تحت إشراف المرحوم د.عبدالحليم سيف وأثناء فترة الحرب الحوثية العفاشية على الجنوب وما خلفته هده الحرب من خراب ودمار واضرار أكلت الاخضر واليابس ولم تبقي على شيء وكان يعرف سابقا باسم مجمع الرازي وتم تغيير الاسم حاليا بمستوصف الشفاء الطبي التخصصي ويعمل بكادر طبي من افضل الاختصاصيين المحليين والاوزباكستانيين المشهورين ويقدم خدمات إنسانية بشكل متكامل, بحتوي مستوصف الشفاء على العديد من الاقسام الكثيرة والمتنوعة والمتعددة منها قسم العمليات الكبرى الصغرى الكبرى تحت د.الخضر مسعود عميد معهد العلوم الصحي بخنفر.

(استضافة خبرات كفوءة)

وأوضح الاستاذ ماجد العولقي المديرالتنفيذي للمستوصف لصحيفة "عدن الغد" حرص المستوصف على استضافة كادر طبي من الاختصاصيين اوزباكستانيين مع الاستعانة بكوادر محلية بتخصصات مختلفة, مضيفاً: وسوف يتم بإذن الله استضافة د.ربيع الصبيحي اختصاصي الكلى المسالك البولية والتناسلية والمناظيرمع اضافة قسم خاص بالإذن, والأنف, والحنجرة, لمساعدة المرضى وتوفير المواصلات الى عدن.

(مساعدة المرضى بالذات الاحتياجات الخاصة )

فيما اكد العولقي أن المستوصف يهدف الى مساعدة اهالي المحافظة بشكل وخنفر بشكل خاص لارتفاع تكاليف الفحوصات في المستوصفات الخاصة بعدن ويسهل عليهم مشقة السفر اليها, مشيراً أن إدارة المستوصف تقوم بخصم خاص لأصحاب الاحتياجات الخاصة الذي لا تتوفر لهم القدرة على دفع تكاليف العمليات والعلاجات الباهظة في المستوصات الخاصة حيث يصل الخصم الى 20% وفي احيانا اخرى ل50%.

مضيفاً: في شهر رمضان الماضي اتفقنا مع د.هدار محمد هدار مدير هيئة مستشفى الرازي العام ود.نايف جويل ومسؤول المختبرات في المستوصف علي بن علي غالب بالتبرع بفحص اربعمائة حالة مصابة بمرض الكوليرا او مايسمى بالإسهالات المائية لوجه الله تعالى ونتطلع لتامين خدمات صحية بشكل افضل .

(كثرة التخصصات ونشاط فاعل)

واضاف: يمتلك مستوصف الشفاء العديد من الاقسام منها قسم العمليات الكبرى والصغرى باشرف د.الخضر مسعود وقسم النساء والولادة وقسم الاجهزة الحديثة والولادة الطبيعية وقسم الباطني و الاطفال وقسم الطوارئ يعمل بنظام 24ساعة.

(عمليات المستوصف تراعي)

بالنسبة لتكاليف اجراء العمليات ليست مرتفعة كما يظن البعض بل بنفس رسوم المشافي الحكومية وذلك لتقدير ظروف الصعبة الذي يعاني منها المرضى هذه الايام ووضع البلاد الكارثي وتوفير عليهم الانتقال الى عدن

(الكهرباء شغلنا الشاغل)

وأوضح في حديثه ل "عدن الغد" أن المستوصف يعاني من الانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء مما يضطره الى شراء مادة الديزل من المحاط القريبة والأغلب من السوق السوداء بأسعار مرتفعة لاستمرار المستوصف بتقديم خدماته للمرضى بصورة متواصلة.

(تخفيض 20% لمدارس خنفر )

وقال العولقي قبل الختام : سوف يتم بإذن الله تعالى التنسيق مع مدير مكتب التربية خنفر الاستاذ محمود سبعة بخصم خاص لجميع مدارس المديرية يصل ل 20% وكذا مع الاستاذ محمود الحمزة مدير مدارس النهضة الحديثة, وتشيكل لجنة طبية لنزول الى المدارس لتوعية بمخاطر مرض الكوليرا, محثاً الطلاب على الاهتمام بالنظافة تجنب اضرار هذا المرض.

(تنسيق مشترك مع مستشفى الرازي)

وختم حديثه:نساعد هيئة مستشفى الرازي بتقديم كل ما تحتاج اليه من اطباء وإجراء بعض العمليات الذي يحتاج لها مستشفى الړازي لتخفيف الضغط عليه.

المزيد في ملفات وتحقيقات مستوصف الشفاء بجعار ودوره في تخفيف معاناة المرضى بمحافظة بأبين على قلتها المستوصفات والمراكز الاهلية في محافظة ابين وبسبب تدهور الخدمات الصحية نتيجة الحرب الاخيرة الذي اندلعت على ابين واستدعت الحاجة الى قيام مستوصفات (تقرير) .. كهرباء ساحل حضرموت بين استياء المواطن وتكاسل الحكومة شهدت مدن ومديريات ساحل محافظة حضرموت في الآونة الاخيرة انقطاعات متواصلة بالكهرباء قد تصل باليوم الى ثمانية ساعات او اكثر وبين فترات متقاطعة تتراوح في كل مره بين خيوط مفقودة وإجابات حائرة بين الشرعية وأمن عدن.. (سونيا) الصندوق الأسود خيوط مفقودة وإجابات حائرة بين الشرعية وامن (عدن).. ما علاقة الاتصال الهاتفي بقائد كتيبة (سلمان) وماذا ارادت إنسام إيصاله.... لماذا تغاضى التحالف عن (سونيا).. هل كانت