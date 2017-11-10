MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الجمعة 10 نوفمبر 2017 01:38 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير طيران اليمنية يقول ان حظر دول التحالف على رحلاتها لايزال مستمرا
أخبار وتقارير

طيران اليمنية يقول ان حظر دول التحالف على رحلاتها لايزال مستمرا

الجمعة 10 نوفمبر 2017 12:12 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قالت ادارة طيران اليمنية الحكومي باليمن ان الحظر الذي فرضته دول التحالف العربية قبل ايام على رحلاته لايزال مستمرا.

وقالت ادارة الشركة في بلاغ صحفي يوم الجمعة ان المنع لايزال مستمرا حتى يوم الجمعة موضحة انها لم تتلق أي اشارات جديدة على رفع الحظر.

وتسبب الحظر بعلوق الالاف داخل اليمن وخارجها بينهم عشرات جرحى الحرب الاخيرة .

وتوفي قبل يومين عدد من المرضى بمطار سيئون شرق البلاد فيما كانوا بانتظار وصول رحلة جوية تقلهم للعلاج في الخارج .


المزيد في أخبار وتقارير
طيران اليمنية يقول ان حظر دول التحالف على رحلاتها لايزال مستمرا
قالت ادارة طيران اليمنية الحكومي باليمن ان الحظر الذي فرضته دول التحالف العربية قبل ايام على رحلاته لايزال مستمرا. وقالت ادارة الشركة في بلاغ صحفي يوم الجمعة ان
سامي عطاالله: نمتلك تصور خاص عن أوضاع قطاع النفط والغاز في عدة بلدان بما فيها اليمن
أكد المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات، الأستاذ سامي عطاالله، أن دورات أسس حوكمة النفظ والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي نظمها  المركز
قوى الحراك الجنوبي تعيد ترتيب صفوفها في عدن
قالت مصادر في الحراك الجنوبي ان قيادات بارزة من الحراك الجنوبي بدأت مشاورات سياسية بهدف اعادة ترتيب صفوفها والبدء بتجهيزات لتنظيم عملها بشكل موحد خلال الفترة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
انتحار امرأة بأبين
في واقعة هي الثانية خلال ايام ..العثور على جثة مواطن مقتولا شمال عدن
عدن كئيبة .. وبهجة (الخميس) خمدت في قلوب الناس !!
أبرزها إبعاد العجوز الأحمر وحكومة بن دغر الفاشلة مبادرة عاجلة لحل الأزمة في المناطق المحررة
قاسم : اشباه المثقفين والغوغاء يتصدرون مشهد القضية الجنوبية اليوم
مقالات الرأي
الحرب العالمية الاولى والثانية ماذا حققت لاشئ عدا انها خلفت تركة مثقلة من الدمار الشامل وقسمت العالم الى
ثورة الجنوب مستمرة وستستمر ، هذا هو العهد الذي قطعه الثوار على أنفسهم منذ اليوم الأول لهذه الثورة.. حالة حمى
من عدن الى وهران خواطر متبادلة وكلما انكمشت المسافة اتسعت العبارة البارحة بعد منتصف الليل وانّا اتصفح
  قبل أربعين عاما كان الفساد محدودا في البلاد العربية ، وكانت النزاهة من القيم التي يتحلى بها القادة، وقضى
  محمد جميح منذ ثورة مؤسس النظام الإيراني، الراحل الخميني، وإلى اليوم تمر المنطقة العربية بدورات من العنف
لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في قانون الدمويين الذين اعتادوا على سفك الدماء وتمزيق الأجساد ونثر
اين التحالف العربي من التدهور الاقتصادي الرهيب الذي يعصف بالبلد والذي تسببت به الحكومة الشرعية بإدارتها
  أكدت حادثة محاولة احتلال مقر البحث الجنائي الاخيرة بعدن أن هناك من لا يروق له استتباب الاوضاع الامنية
في صغرنا ومع بداياتنا في الدراسة الابتدائية كان أكثر بيت نكتبه في دفاترنا الخط يبقى زمانا بعد كاتبه وكاتب
عدن وأبناؤها دوما ما تجدهم مفترى عليهم رغم أحقية مطالبهم ليس.. من زاوية حقوق المواطنة ولكن من زاوية الأفضلية
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراه بامتياز للباحث صلاح ناصر الحربي من جامعة صنعاء
الف الف مبروك التفوق والنجاح
وفيات
صبرا آل مقباس
وكيل أول حضرموت يعزي في وفاة منصب غيل بن يمين العلامة علوي بن علي السقاف
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017