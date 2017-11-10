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قوى الحراك الجنوبي تعيد ترتيب صفوفها في عدن

قيادات من الحراك الجنوبي يوم الخميس بعدن
الجمعة 10 نوفمبر 2017 10:01 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
الحراك الجنوبي

 

الحراك الجنوبي: هي حركة سياسية انطلقت في الجزء الجنوبي من اليمن بما كان يعرف سابقا باسم اليمن الجنوبي أو جنوب اليمن قبل الوحدة اليمنية وتوحيد شطري اليمن وهما الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

كانت النواة الأولى للحراك الجنوبي انطلقت في عام 2007 حيث قام بعض العسكرين بمظاهرات مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم العسكرية في الجيش بعد أن تم إحالتهم إلى التقاعد من قبل الحكومة اليمنية .

ومنذ انطلاقة مظاهرات العسكريين سارت العديد من المظاهرات في العديد من المحافظات الجنوبية وبشكل متقطع ومن دون أي تنظيم أو تنسيق أو قيادات محددة.

 في الرابع والعشرين من مارس عام 2007 انطلق الحراك الجنوبي بشكل رسمي عن طريق جمعيات المتقاعدين العسكريين وكانت مطالبهم محصورة في تسوية الراتب والرتبة العسكرية أسوة بزملائهم في الجيش اليمني وبدعوى أنهم يعملون تحت مظلة دولة واحدة .

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في خضم تلك المظاهرات بدأت أصوات قديمة تعلو وبدأ تدريجيا ظهور بعض الشخصيات التي شاركت في حكومة الجنوب ما قبل حرب 94 أو حرب الانفصال اليمنية أمثال حسن با عوم وناصر النوبة حينها بدأ يظهر للحراك الجنوبي قادة ينادون بالاعتصام والمظاهرات السلمية والمسيرات الشعبية .

 

في وقت لاحق وبعد أن علا صوت الحراك الجنوبي وأصبح أكثر تواجدا في الإعلام عاد من الصمت الرئيس الأسبق لدولة اليمن الجنوبي علي سالم البيض حيث اختار توقيت الإحتفال بالذكرى التاسعة عشر للوحدة اليمنية في 22 مايو 2009 ليعلن تأييده للحراك ودعمه له لتبدأ مسيرة جديدة للحراك الجنوبي وشخصية بثقل الرئيس الأسبق وقائد جديد ينضم إلى الحراك الجنوبي وكانت عودته بعد صمت 15 عاما وإختفاء كلي من الحياة السياسية وعقد مؤتمرا صحفيا في مدينة ليستبو في النمسا هاجم فيه علي عبد الله صالح والحكومة اليمنية متهما اياهم بالغدر والخيانة    .

تتهم الحكومة اليمنية الحراك الجنوبي بممارسة أعمال عنف وقتل وبالتحالف مع عناصر من تنظيم القاعدة وتقول انها تسعى في مواجهة الحراك لأجل فرض هيبة النظام والقانون .

فشل \"الحراك الجنوبي\" وبعد مرور سنوات على انطلاقته في توحيد مكوناته في  كيان سياسي واحد ويتشكل اليوم من كيانات سياسية متعددة .

المصدر: ويكيبديا بتصرف

 

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قالت مصادر في الحراك الجنوبي ان قيادات بارزة من الحراك الجنوبي بدأت مشاورات سياسية بهدف اعادة ترتيب صفوفها والبدء بتجهيزات لتنظيم عملها بشكل موحد خلال الفترة القادمة .

ويوم الخميس عقد لقاء موسع بمنزل القيادي في الحراك الجنوبي "علي هيثم الغريب" بمدينة عدن وضم عدد من ابرز قيادات الحراك الجنوبي.

وقال مشاركون في اللقاء انه هدف للتشاور حول بدء عملية سياسية موسعة لقوى الحراك الجنوبي وبما ينضم عملها خلال الفترة المقبلة .

وعاد "الغريب" قبل ايام من العاصمة المصرية القاهرة حيث التقى هناك بقيادات من الحراك واخرى سياسية جنوبية .

 

 

 


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