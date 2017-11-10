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«الشرعية» تأسر قيادياً حوثياً وتتقدم في «نهم» باتجاه صنعاء

الجمعة 10 نوفمبر 2017 09:18 صباحاً
( عدن الغد ) الخليج :

واصلت قوات الشرعية، أمس الخميس، تقدّمها الميداني في مديرية «نهم» شرق محافظة صنعاء، باتجاه العاصمة اليمنية، فيما تجدّدت المواجهات مع الميليشيات الانقلابية في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف، في وقت استمر طيران التحالف في استهداف الأخيرة بمناطق متفرقة من البلاد. 


 وطبقاً لمصادر عسكرية في الجيش الوطني اليمني، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة، من تحرير جبال العارضة، والجبل الأسود، والتبة الخضراء، وجبل الركاب والفقية، وجربة ملح في مديرية نهم، وأسر القيادي الميداني مسعد سعيد السالمي أحد قيادات ميليشيا الحوثي في جبهة نهم، بعد إصابته أثناء المواجهات وتم نقله لتلقي العلاج. 


 وبحسب الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبد الله الشندقي، فقد لقي ما لا يقل عن 17 من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم وجرح العشرات جراء المواجهات، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيا وفرار مقاتليها باتجاه نقيل ابن غيلان. 
 وأكد أن غارات مقاتلات التحالف العربي تمكنت، من تدمير تعزيزات للميليشيا الانقلابية مكونة من خمس عربات عسكرية وثلاث مدرعات نوع (بي إم بي). 


ونقل موقع «سبتمبر نت» الإخباري عن العقيد الشندقي رسالة وجهها إلى «المجبرين والمغرر بهم في صفوف الميليشيا بأن يستفيدوا من الفرصة التي منحها لهم الجيش الوطني بترك الميليشيا والعودة إلى منازلهم قبل أن يسبق السيف العذل». 


وتشهد مديرية نهم معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين ونصف، تمكنت من خلالها قوات الجيش الوطني السيطرة على أهم المواقع العسكرية في هذه المديرية الجبلية ذات الطرق الوعرة. 


إلى ذلك تجدّدت المواجهات العنيفة في عدة مواقع بمديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف، بينما تمكّنت منظمة الصليب الأحمر من انتشال العديد من جثث عناصر الميليشيات، الذين قتلوا بنيران قوات الجيش الوطني اليومين الماضيين في جبهة العقبة، بالمديرية ذاتها، بعد اتفاق بين الجيش والميليشيا على وقف إطلاق النار في المنطقة. وذكر موقع «سبتمبر نت» أن الميليشيا الانقلابية قصفت بنحو خمسة صواريخ كاتيوشا عدة قرى سكنية وتجمعات للنازحين في مديرية الغيل، بمحافظة الجوف.


كما حققت قوات الجيش اليمني، تقدماً في قتالها ضد ميليشيا الانقلابيين، بجبل حبشي غربي تعز. وقال مصدر عسكري محلي إن الجيش سيطر على تبة المزراب شمالي منطقة الكدحة، وصد محاولات للميليشيا الانقلابية للتسلل إلى جبل نعمان الاستراتيجي. موضحاً أن المعارك تركزت بأطراف مديرية جبل حبشي وجنوبي مديرية مقبنة المجاورة وسط دفع قوات الجيش في اللواء 17 مشاة وقيادة محور تعز بتعزيزات كبيرة إلى عدد من المواقع في جبل حبشي ومقبنة لإسناد الجبهة.


وأسفرت المعارك عن مصرع عدد كبير من عناصر الميليشيا الانقلابية وتدمير آليات عسكرية.


وفي البيضاء صدّت المقاومة الشعبية باعتداء شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بمديرية ذي ناعم. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر قيادي بالمقاومة أن الميليشيا هاجمت مواقع الأريل الذي تتمركز فيه المقاومة، حيث تمكنت من ردع اعتدائهم على هذه المواقع، وأسفر ذلك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، ومحاصرة إحدى المجموعات المهاجمة.


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«الشرعية» تأسر قيادياً حوثياً وتتقدم في «نهم» باتجاه صنعاء
واصلت قوات الشرعية، أمس الخميس، تقدّمها الميداني في مديرية «نهم» شرق محافظة صنعاء، باتجاه العاصمة اليمنية، فيما تجدّدت المواجهات مع الميليشيات الانقلابية




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