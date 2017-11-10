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ماكرون يؤكد لمحمد بن سلمان تضامن فرنسا مع السعودية ضد صواريخ الحوثي

الجمعة 10 نوفمبر 2017 08:46 صباحاً
( عدن الغد ) واس :

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، فور وصوله إلى الرياض، الخميس، في زيارة للمملكة.

 

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات السعودية الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وبحث الفرص لمواصلة تطوير التعاون الثنائي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

 

كما تم بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة، بما فيها التنسيق المشترك تجاه مكافحة الإرهاب.

 

وعبّر الرئيس الفرنسي عن استنكار فرنسا لاستهداف مليشيا الحوثي الانقلابية مدينة الرياض بصاروخ بالستي، مؤكداً وقوف فرنسا وتضامنها مع المملكة.

 

حضر الاجتماع، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان والمستشار بالديوان الملكي فهد تونسي.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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