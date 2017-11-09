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عاجل :مجهولون يستهدفون نقطة أمنية في عتق

الخميس 09 نوفمبر 2017 11:49 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

سمع دوي اطلاق نار كثيف في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة قبل قليل.

واوضح مصدر امني لـ"عدن الغد" ان مسلحون مجهولون اطلقوا وابلاً من الرصاص على نقطة أمنية في مثلث شارع درهم
بالمدينة.

واشار المصدر الى ان افراد النقطة ردوا على مصدر النيران فيما لاتوجد إصابات في صفوف الجنود.

*من محمد فهد الجنيدي


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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