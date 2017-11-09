الخارجية الامريكية تدعو السعودية الى فتح الحصار المفروض على الموانئ اليمنية

ثورة الجنوب مستمرة وستستمر ، هذا هو العهد الذي قطعه الثوار على أنفسهم منذ اليوم الأول لهذه الثورة..
حالة حمى
من عدن الى وهران خواطر متبادلة
وكلما انكمشت المسافة اتسعت العبارة
البارحة بعد منتصف الليل وانّا اتصفح
قبل أربعين عاما كان الفساد محدودا في البلاد العربية ، وكانت النزاهة من القيم التي يتحلى بها القادة، وقضى
محمد جميح
منذ ثورة مؤسس النظام الإيراني، الراحل الخميني، وإلى اليوم تمر المنطقة العربية بدورات من العنف
لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في قانون الدمويين الذين اعتادوا على سفك الدماء وتمزيق الأجساد ونثر
اين التحالف العربي من التدهور الاقتصادي الرهيب الذي يعصف بالبلد والذي تسببت به الحكومة الشرعية بإدارتها
أكدت حادثة محاولة احتلال مقر البحث الجنائي الاخيرة بعدن أن هناك من لا يروق له استتباب الاوضاع الامنية
في صغرنا ومع بداياتنا في الدراسة الابتدائية كان أكثر بيت نكتبه في دفاترنا
الخط يبقى زمانا بعد كاتبه
وكاتب
عدن وأبناؤها دوما ما تجدهم مفترى عليهم رغم أحقية مطالبهم ليس.. من زاوية حقوق المواطنة ولكن من زاوية الأفضلية
منصور صالح
يتساءل الناس في عدن - وللغرابة فإن معظمهم يعرف الإجابة - لماذا تهرب الحكومة ومن تسمي نفسها سلطة
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