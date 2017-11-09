الخارجية الامريكية تدعو السعودية الى فتح الحصار المفروض على الموانئ اليمنية

دعت الخارجية الامريكية يوم الخميس الحكومة السعودية الى فتح المنافذ البحرية اليمنية التي اغلقتها قبل ايام .

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها ان الوضع الإنساني في #اليمن قد يتطور إلى مجاعة.

واكدت انها تدعو لفتح الموانئ اليمنية لدخول المساعدات من دون عائق.

وقالت ان تيلرسون تواصل مع نظيره السعودي بشأن الوضع الإنساني في #اليمن.

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