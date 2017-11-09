أبو زرعة المحرمي: دفعنا بتعزيزات إلى جبهة طور الباحة للتصدي للمليشيات
الخميس 09 نوفمبر 2017 11:21 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قال قائد عمليات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي عبدالرحمن ابو زرعة المحرمي بأنه دفع بتعزيزات المقاومة الجنوبية المتواجدة بجبهة طور الباحة لكسر زحف المليشيات.
وأضاف المحرمي سرايا من قواتنا دفعنا بها من جبهة الساحل الغربي بقيادة الشيخ حمدي شكري قائد اللواء الثاني عمالقة وذلك لأيقاف زحف الحوثي وتمدده في جبهة طور الباحة.
مؤكدا بأن المقاومة الجنوبية ستكون للعدو بالمرصاد ولن تتنازل عن شبر من اراضينا للمليشيات الانقلابية.
الجدير بالذكر أن قوات المقاومة الجنوبية تخوض معارك شرسة مع مليشيات الحوثي وصالح بعد زحوفات متواصله تحاول فيها المليشيات التقدم بأتجاه الحدود الجنوبية ولكنها فشلت وكسرت تلك التعزيزات بعد صمود واستبسال من أبطال المقاومة الجنوبية وابناء الصبيحة.
*من راجح العمري
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