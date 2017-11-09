الحنشي : دول التحالف العربي يجب ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة عن منع اي انهيار اقتصادي وشيك

قال الصحفي المعروف "صالح الحنشي" انه يجب على دول التحالف العربي القيام بواجباتها حيال حالة التدهور التي تعيشها اليمن .

وقال الحنشي ان دول التحالف العربي يجب ان تتحمل مسؤوليتها الكاملة عن منع اي انهيار اقتصادي وشيك قد يدخل البلد برمتها في انهيار تام وفوضى يصعب بعد ذلك التحكم بها.. الكل يدرك ان الشرعية وحكومتها ليست اهل لإدارة شئون البلد حتى في ظروف طبيعية. فمابالك حين تكون الاوضاع بماهي عليه اليوم.. مازال الى الان متاح وضع حد لهذا التدهور. لكن قد لايطول الوقت .

وتابع بالقول :" لايمكن لاحد ان ينفي مسؤوليه دول التحالف خصوصا والجميع على يقين ان هذه الدول حين يتعلق الامر بأمور تهمها لاتعجزها الحيلة وتكشف ان لها قدره بالتحكم حتى في منع وجبه الفطور على كل قيادات الشرعيه.فقد كان بمقدورها الاشراف على اداء الشرعية ووقف كل ما يمكن ان ترى انه قد يؤدي الى تفاقم الاوضاع.

واختتم بالقول :" المسؤولية الاخرى للتحالف انه بالتأكيد كان يدرك ان البلاد حتى قبل بدا الحرب كانت بحاجه للكثير من المساعدات على مختلف الأصعدة ولهذا مسؤوليتها هنا ايضا تتمثل في تقديم ما تعجز الشرعية عن تقديمه.

البعض مازال يخفي راسه في الرمال ويثابر على انكار. سوداوية ماوصلنا اليه. ظنا منه انه بذلك مثال للمخلص لمهمه دول التحالف.

_ بعد مايقرب من ثلاث سنوات على تحرير الكثير من المناطق مازالت المقارنة بينها وبين المناطق التي مازالت بيد المليشيات الحوثيه.لاتحمل الكثير من الفوارق وان وجدت فهي طفيفة ..

__ كشفت الاسابيع الأخيرة الماضية ماسويه الوضع المعيشي لقطاع واسع من الناس من خلال اتساع رقعة التسول بشكل مرعب.. والتحاق اعداد مهولة مؤخرا تحكي علامات الانكسار على وجوههم انهم اجبروا على هذا العمل مكرهين بعد ان ضاقت بهم سبل الحياة.

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