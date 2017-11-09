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ارتفاع مخيف في اسعار المواد الغذائية وبوادر ثورة شعبية في اليمن

مواطن من عدن يطالع مواد غذائية ببقالة يوم الخميس - تصوير مختار محمد حسن
الخميس 09 نوفمبر 2017 09:26 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

شهدت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا مهولا خلال 3 ايام فقطت مضت في حين واصل الريال اليمني انهياره.

ورصدت صحيفة "عدن الغد" مساء يوم الخميس حركة البيع والشراء بعدد من الاسواق المحلية بالمدينة .

وشهدت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا مخيفا بلغ مامجمله 30% من قيمتها السابقة قبل اسبوعين.

واغلقت عدد من الوكالات التجارية ابوابها وقالت انها ستتوقف عن التعامل خلال ايام بسبب عدم استقرار سعر الصرف.

وقال مواطنون لصحيفة "عدن الغد" انهم فشلوا في توفير احتياجاتهم المنزلية والاسرية .

ووصل سعر الكيلو الارز يوم الخميس في عدن الى 700 كيلو بعد ان كان يباع ب 300 ريال يمني فقط.

وينذر ارتفاع الاسعار في عدن باندلاع ثورة شعبية 


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ارتفاع مخيف في اسعار المواد الغذائية وبوادر ثورة شعبية في اليمن
شهدت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا مهولا خلال 3 ايام فقطت مضت في حين واصل الريال اليمني انهياره. ورصدت صحيفة "عدن الغد" مساء يوم الخميس حركة البيع والشراء بعدد من




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