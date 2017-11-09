قاسم : اشباه المثقفين والغوغاء يتصدرون مشهد القضية الجنوبية اليوم

قال القيادي في الحراك الجنوبي "عبدالكريم قاسم فرج" ان اشباه المثقفين والغوغاء باتوا يتصدرون المشهد السياسي في الجنوب للحديث بأسم القضية الجنوبية محذرا من خطورة ذلك.

وقال "قاسم" انه عندما يتصدر مشهد القضية الجنوبية اشباه المثقفين و الغوغاء فاعلم أن تحقيق الهدف صعب المنال.

ودعا قاسم في تصريح لصحيفة "عدن الغد" المثقفين الحقيقيين الى الامساك بزمام الامور وعدم ترك الشارع تتجاذبه الاراء غير الصائبة والعقلانية .

وقال "قاسم" ان مايشاهد في الجنوب هو خفوت الاصوات العقلانية الحقيقية في مقابل بروز اصوات متطرفة قال انها تتسبب اليوم بشحن الشارع بطريقة خاطئة .

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