قاسم : اشباه المثقفين والغوغاء يتصدرون مشهد القضية الجنوبية اليوم
الخميس 09 نوفمبر 2017 08:08 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال القيادي في الحراك الجنوبي "عبدالكريم قاسم فرج" ان اشباه المثقفين والغوغاء باتوا يتصدرون المشهد السياسي في الجنوب للحديث بأسم القضية الجنوبية محذرا من خطورة ذلك.
وقال "قاسم" انه عندما يتصدر مشهد القضية الجنوبية اشباه المثقفين و الغوغاء فاعلم أن تحقيق الهدف صعب المنال.
ودعا قاسم في تصريح لصحيفة "عدن الغد" المثقفين الحقيقيين الى الامساك بزمام الامور وعدم ترك الشارع تتجاذبه الاراء غير الصائبة والعقلانية .
وقال "قاسم" ان مايشاهد في الجنوب هو خفوت الاصوات العقلانية الحقيقية في مقابل بروز اصوات متطرفة قال انها تتسبب اليوم بشحن الشارع بطريقة خاطئة .
تعليقات القراء
286541
[1] كلام فى الصميم
الخميس 09 نوفمبر 2017
تركى بن سند | سيئون
كلام من دهب وفى الصميم بس عساهم يفهمون اشباة الرجال
286541
[2] الكمال لله وحده
الخميس 09 نوفمبر 2017
جابر | عدن
هذ الكرتون واثق من نفسه انه مثقف ولا احد ينافسه وهو الاجدر بكل شي انت صغير وصغير جدا لانك صغير ولم تدخل الحلبة السياسية فيها كل الالوان ياهذ وفيها مصالح دول وفيها خباياء لاتعرفها ياهذ الجنوب بحراك متواصل وان النواة الحقيقية هو المجلس الانتقالي ثم يبناء عليه تاكد من ان يوجع عدوك انك صائب وان رضي عنك عدوك فانته بمنطقة ضبابية الجمهورية العربية اليمنية بكل اجهزتها كاملة تعمل لتدمير الجنوب وبكل الاماكن الداخلية والخارجية ياهذ الشعب هو الذي يقدر يتكاتف ويخرجهم ومامواراتهم الكمال لله لاتدعي انك كامل انساء والقوقائين افضل من الانبطاحيون مليون مرة صحيح المقولة تقول ان عدوا حاذق افضل من صديق جاهل ولكن لاتنطبق على هذ الذي تقوله يمكن تنطبق عليك
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