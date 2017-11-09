أبرزها إبعاد العجوز الأحمر وحكومة بن دغر الفاشلة مبادرة عاجلة لحل الأزمة في المناطق المحررة

قدم الاستاذ سالم علي بن الشيخ أبوبكر مأمور المكلا، مدير الغرفة التجارية بحضرموت سابقاً، مبادرة عاجلة لحل الأزمة في المناطق المحررة، أبرزها إبعاد العجوز الأحمر الذي يقف خلف العمليات الإرهابية، وحكومة بن دغر الذي أثبتت فشلها الذريع في توفير أبسط مقومات الحياة.

وأشار "بن الشيخ" إلى انه قد ضاق الخناق بالشعب، جرى انهيار الريال اليمني، وارتفاع اسعار المواد الغذائية، والانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي، وانعدام المشتقات النفطية.

وطالب "بن الشيخ" قوات التحالف العربي بحل المشاكل الحاصلة في المناطق المحررة، كونهم المسؤولون عن كل ذلك بحسب البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

وقدم "بن الشيخ" نقاط وإجراءات للمبادرة لحل الازمة التي تعاني منها المناطق المحررة في البلاد كالتالي :

1. إبعاد العجوز الإرهابي (علي محسن الأحمر) فإنه وراء كل الأعمال الإرهابية ولم يحقق لكم أي نصر تفتخرون به.

2. تغيير الحكومة الحالية من رأسها (بن دغر) إلى وزرائها الفاشلين، فقد أثبتت فشل ذريع في حل أزمات البلاد مع قدرة عالية جدا على سرقة أموال الشعب، والاستفادة من الوضع الحالي لمصلحتها الشخصية.

3. التفكير الجدي في إصلاح المناطق المحررة وجعلها أكثر أمانا والتخفيف على الناس عن طريق:

أ) وضع محافظين أكثر حزما واخلاصا، مع رفدهم بصلاحيات وموازنة تساعدهم للقيام بمهامهم وفق خطة مزمنة يشرف عليها التحالف نفسه.

ب) توقيف جميع الأحزاب سواء المؤتمر أو الإصلاح أو الاشتراكي، والذين يعملون وفق اجندات خارجية وشخصية.

ج) فرض حزام أمني مشدد حول المناطق المحررة تحت إشراف دولي لمنع تهريب ودخول السلاح والعناصر الإرهابية.

4. رفد البنك المركزي بودائع مالية تكفي لتعزيز الريال. مع تعزيز فروع البنوك المركزية.

5. فتح المجال للاستثمار مع إعطاء تسهيلات كبيرة مثل الغاء الضرائب، إعطاء أراضي استثمارية، فتح مناطق صناعية جديدة وإيجاد مدن سكنية جديدة، خفض قيمة الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والماء.