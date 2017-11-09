محافظ ابين يزور مديرية المحفد ويشيد ببسالة الجيش والأمن في مواجهة الإرهاب
أبين ( عدن الغد ) سبأ :
اشاد محافظ ابين اللواء ابو بكر حسين سالم بتضحيات ابطال قوات التدخل السريع والحزام الامني وقوات الجيش الوطني الذين طهروا مديرية المحفد من العصابات الارهابية التي لا تريد للمحافظة الامن والاستقرار .
جاء ذلك خلال كلمته التي القاها بمدينة المحفد امام ابطال قوات التدخل السريع والحزام الامني والجيش .. ناقلا للجميع تحيات فخامة رئيس الجمهورية وتقديره لبسالتهم ضد العصابات الإرهابية ومليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وشدد المحافظ على اهمية رفع اليقظة القتالية لمواجهة التحديات وزيادة عملية التنسيق المشترك بين مختلف القوات في اطار الجهود الجارية التي تبذلها قيادة المحافظة للارتقاء بمستوى الاداء الامني والعسكري .
رافقه خلال الزيارة وكيل محافظة ابين محمد الجحما وقائد قوات التدخل السريع عبداللطيف السيد وقائد اللواء 103 علي القملي ومدير شعبة الاستخبارات العسكرية محمد مقريح وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية في المحافظة.
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