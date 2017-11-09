محافظ ابين يزور مديرية المحفد ويشيد ببسالة الجيش والأمن في مواجهة الإرهاب

مقالات الرأي

علي العمراني السعودية ومكافحة الفساد وأهمية النموذج قبل أربعين عاما كان الفساد محدودا في البلاد العربية ، وكانت النزاهة من القيم التي يتحلى بها القادة، وقضى

محمد جميح ركائز المشروع الإيراني محمد جميح منذ ثورة مؤسس النظام الإيراني، الراحل الخميني، وإلى اليوم تمر المنطقة العربية بدورات من العنف

فهد البرشاء يتلذذون بقتلنا ..! لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في قانون الدمويين الذين اعتادوا على سفك الدماء وتمزيق الأجساد ونثر

د.عيدروس النقيب من أين ياتي الإرهابيون؟؟ أكدت حادثة محاولة احتلال مقر البحث الجنائي الاخيرة بعدن أن هناك من لا يروق له استتباب الاوضاع الامنية

محمد بالفخر من يقرأ يرقى في صغرنا ومع بداياتنا في الدراسة الابتدائية كان أكثر بيت نكتبه في دفاترنا الخط يبقى زمانا بعد كاتبه وكاتب

نجيب محمد يابلي لن ينسى أبناء عدن إسقاط أسماءهم واستبدالها ببناء مشائخ ومسئولون عدن وأبناؤها دوما ما تجدهم مفترى عليهم رغم أحقية مطالبهم ليس.. من زاوية حقوق المواطنة ولكن من زاوية الأفضلية

منصور صالح السياسيون الذين "اختشوا ماتوا" منصور صالح يتساءل الناس في عدن - وللغرابة فإن معظمهم يعرف الإجابة - لماذا تهرب الحكومة ومن تسمي نفسها سلطة

محمد علي محسن هنيئاً لرحيلك علي جرجور !! افتقدك علي جرجور " أبا عبود " ، ولا اريد ان اودعك اليوم ، فمازلت انتظر اطلالة وجهك المكتنز بالعفوية وخفة الدم ،