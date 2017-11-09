مؤسسة النقل البري تعجز عن توفير الديزل لحافلة واحدة
الخميس 09 نوفمبر 2017 04:53 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
تواصل المؤسسة المحلية للنقل البري بالعاصمة عدن ايقاف حركة خطها البري الوحيد بين الضالع وعدن، منذ مطلع الاسبوع الجاري، لعدم توفر مادة الديزل.
واوضحت مصادر مطلعة بعدن، ان المؤسسة عجزت عن توفير الديزل لحافلة واحدة كانت تقل الركاب يوميا بين الضالع وعدن، منذ اكثر من شهر تقريبا، الامر الذي ينذر بفشل عودة المؤسسة الحكومية الكبيرة الى المنافسة مع القطاع الخاص المتحكم بحركة النقل البري كليا، رغم حصولها على اكثر من 50 حافلة نقل سياحية من دولة الامارات العربية المتحدة.
ودشنت المؤسسة عودة عملها قبل اكثر من شهر عبر خط عدن الضالع عدن، وعدن حضرموت عدن، لكنها أوقفت الخط الاخير بعد فشل ذريع في تشغيله، فيما من المقرر ان تلجأ الى ايقاف خط الضالع عدن، الذي حقق نجاحا كبيرا طيلة الفترة الماضية.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها