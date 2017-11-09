MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 09 نوفمبر 2017 04:30 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير قيادي بحزب الإصلاح: لا يصلح وطن بلا (إصلاح)
أخبار وتقارير

قيادي بحزب الإصلاح: لا يصلح وطن بلا (إصلاح)

الخميس 09 نوفمبر 2017 03:37 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الوطن لن يصلح دون الإصلاح.

وقال القيادي الإصلاحي أبو الحسنين محسن معيض أن في الجنوب , وبعد أعوام من انقلاب صالح والحوثي , وسقوط الأقنعة النضالية . مازال البعض يقف من التجمع اليمني للإصلاح متوجسا حذرا , أو متشككا مرتابا , أو خصيما مبينا , متأثرين بكل نقل وتحليل يهاجم رسالة الإصلاح , ويحمل مواقفه وبرامجه مالا يحتمل من التأويل الفاسد والبهتان .

وأضاف فأقول لهم , مهما كان السبب الذي بنيتم عليه موقفكم من الإصلاح وأهله , إلا أنكم اتخذتم قراركم العدائي دون تبصر ولا بعد نظر . لقد وافق ذلك شيئا محببا في نفوسكم , فسارعتم في الخصام . كم يؤلمنا أنكم قد جعلتم شعار الوطنية لديكم " حدد موقفك من الإصلاح " , ووسام التميز فيكم " لا للإصلاح " . وترحبون بمن أدى تلك الطقوس , ولو كانوا ممن حارب أهدافكم الانفصالية بعنف وقوة . لا يهم . ! فكل ما يهمكم حاليا ـ ويهمهم ـ تحقيق هدفكم الأسمى ! نبذ الإصلاح واستئصاله . إننا نعلم يقينا أن ذلك هدف يسعى كثيرون حثيثا لتحقيقه , ولو كان ثمنه مزيدا من الألم والدم في جسد الجنوب وأهله . لا يهمكم ذلك مطلقا ! فقد اعتدتم الوصول لغايتكم عبر السباحة في دماء الشعب , وتحقيق أهدافكم بالسير على أشلاء الوطن .

وأردف قائلا: نحن نفهم موقفكم هذا جيدا . ولكن نحب ـ معذرة ـ أن نؤكد لكم , أننا لسنا ملائكة ولا معصومين من الخطأ , ولا نظن في أنفسنا أفضيلة على أحد , ولا نعتبر قراراتنا ومواقفنا صوابا مؤكدا وقولا مسددا , ولا ننظر لقياداتنا بقدسية وعبودية . وندرك جيدا أن فينا من يجب إعادتهم إلى مرحلة التثقيف الأولي . فقد بدأ يترسخ فيهم مبدأ دريد بن الصمة : " ومَا أنَا إلا من غَزِيَّةَ إنْ غوَتْ .. غوَيْتُ وإنْ تَرشُدْ غزَّيَةُ أَرْشُدِ " . ولكننا رجال مبدأ ومنهاج ، لا هوى ومزاج , نملك أدبيات المراجعة والتصحيح , ولا نخجل من الاعتراف بأخطائنا وتقصيرنا , ونناقشها ونعنف بعضنا حولها . ولكننا لا نتجاوز وجاهة الطرح وغاية النصح , ولا نصل فيما بيننا إلى الشتم والتخوين والبهذلة على صفحات التواصل , ومجالس الأقاويل . نحن منظمون إداريا وعمليا , ونقاشنا مسؤول وجاد , نطرح الرأي بحرية وشفافية , وننتقد الكبير والصغير , وننفس عن كل ما يعتمل في صدورنا . فإما وجدنا له جوابا شافيا , وإما تم الأخذ بما طرحناه . وفي كل حال نكون قد أدينا ما يرضي ربنا من نصح ونقد , دون تجريح وذم , ولا انشقاق وتمرد , ولا تعصب وهوى . ولو حضر أحدكم لقاء إصلاحيا من هذا النوع , لقال في نفسه يا لشدة الشقاق فيهم . ولكنه سيفاجأ بحجم عاطفة الأخوة بينهم , حين يراهم يغادرون مبتسمين , يعذر بعضهم بعضا , قد تشابكت أياديهم حبا وتقديرا , والتقت قلوبهم تآخيا وتآلفا . 
 واختتم القيادي الإصلاحي معيض قائلا: الفارق بيننا وبينكم , أنكم لا تحتملون مخالفتكم ونقدكم , وتريدون الجميع أن يكونوا مثلكم . وإلا فسينالهم الشتم والتخوين والسخرية والتشويه . أما نحن فنعلم استحالة جمع الكل على قول واحد وفكر واحد , ولذا نتعامل مع من خالفنا , نصحا وإرشادا , ولينا ويسرا , وتنازلا وصبرا , لنحقق معا خير الأرض وسلام البشر . فهل أنتم أهل لذلك الخير والسلام ؟ .


المزيد في أخبار وتقارير
قيادي بحزب الإصلاح: لا يصلح وطن بلا (إصلاح)
قال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الوطن لن يصلح دون الإصلاح. وقال القيادي الإصلاحي أبو الحسنين محسن معيض أن في الجنوب , وبعد أعوام من انقلاب صالح والحوثي ,
تجمع الاحرار الجنوبيين للتنمية يدعو التحالف العربي الى سرعة فتح المنافذ
دعا تجمع الاحرار الجنوبيين للتنمية دول التحالف الى سرعة فتح المنافذ البحرية والجوية والبرية اليمنية  السابقة والمشمولة بالقرار الجديد الخاطئ. وقال بيان للتجمع
السفير اليمني بلبنان الدعيس يبحث مع رئاسة الجامعة اللبنانية وضع الطلاب اليمنيين وتسجيلهم هذا العام
التقى سعادة السفير عبدالله عبدالكريم الدعيس يوم يوم الأربعاء الموافق 8/11/2017م برئيس الجامعة اللبنانية الحكومية البروفيسور فواد أيوب لمناقشة أوجه التعاون بين


تعليقات القراء
286505
[1] لايصلللحً وطنً بدونً خراً يهودً
الخميس 09 نوفمبر 2017
لنجعلً تعيزً خاليةً منً البعاطيطً | اريدً اضحكً بثمانينً ريالً بسً خايقً انً يرتفعً ال
خراااً اليهودً هوً المًصًللللحً لأوطانً ولايصلللحً الأوطانً بدونً خراً يهوديً سًمادً . خخخخخخخخً خخخخخخخخخً

286505
[2] أسمعوا هذا الزنّاط و ادعاءه الكاذب بأن الاصلاحيين عندهم عقلية منفتحة و حرة
الخميس 09 نوفمبر 2017
فضل عبدالله | عدن
أسمعوا هذا الزنّاط و ادعاءه الكاذب بأن الاصلاحيين عندهم عقلية منفتحة و حرة ..........هذا الكلام بعيد جدا عن الحقيقة كبعد عين الشمس مننا.....



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
خيوط مفقودة وإجابات حائرة بين الشرعية وأمن عدن.. (سونيا) الصندوق الأسود
النائب الاول لمدير أمن العاصمة عدن يقدم العزاء لاسرة الشهيد قاسم الوحيشي
هيئة الاركان العامة توقف صرف رواتب اللواء ٣٠ مدرع بسبب فساد قائد اللواء
حكومة صنعاء تتهم بن دغر بتنفيذ مخطط انفصالي بعدن
المنطقة الأولى لكهرباء عدن تنفذ عدد من المشاريع لتحسين خدمة المشتركين
مقالات الرأي
لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في قانون الدمويين الذين اعتادوا على سفك الدماء وتمزيق الأجساد ونثر
اين التحالف العربي من التدهور الاقتصادي الرهيب الذي يعصف بالبلد والذي تسببت به الحكومة الشرعية بإدارتها
  أكدت حادثة محاولة احتلال مقر البحث الجنائي الاخيرة بعدن أن هناك من لا يروق له استتباب الاوضاع الامنية
في صغرنا ومع بداياتنا في الدراسة الابتدائية كان أكثر بيت نكتبه في دفاترنا الخط يبقى زمانا بعد كاتبه وكاتب
عدن وأبناؤها دوما ما تجدهم مفترى عليهم رغم أحقية مطالبهم ليس.. من زاوية حقوق المواطنة ولكن من زاوية الأفضلية
منصور صالح يتساءل الناس في عدن - وللغرابة فإن معظمهم يعرف الإجابة - لماذا تهرب الحكومة ومن تسمي نفسها سلطة
افتقدك علي جرجور " أبا عبود " ، ولا اريد ان اودعك اليوم ، فمازلت انتظر اطلالة وجهك المكتنز بالعفوية وخفة الدم ،
مقبل محمد القميشي عندما تحصل الازمات في أي بلد في العالم وخاصة عند قيام حروب ، يستمر العمل كلا في مجال عمله 
كتب: ماجد الشعيبي يعتقد البعض أن تكميم أفواه الصحفيين الذين يتهمون انهم يحرضون ضد قوات الأمن من شأنه ان يقضي
لله ما أعطى ولله ما أخذ.. اقولها بكل ايمان لكل ذوي الابطال الذين ذادوا بأرواحهم دفاعا عن حصن إدارة امن  عدن
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الدكتوراه بامتياز للباحث صلاح ناصر الحربي من جامعة صنعاء
الف الف مبروك التفوق والنجاح
وفيات
صبرا آل مقباس
وكيل أول حضرموت يعزي في وفاة منصب غيل بن يمين العلامة علوي بن علي السقاف
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017