تجمع الاحرار الجنوبيين للتنمية يدعو التحالف العربي الى سرعة فتح المنافذ

دعا تجمع الاحرار الجنوبيين للتنمية دول التحالف الى سرعة فتح المنافذ البحرية والجوية والبرية اليمنية السابقة والمشمولة بالقرار الجديد الخاطئ.

وقال بيان للتجمع أن قرار اغلاق المنافذ اليمنية ارتجالي ويزيد من فرض الحصار على المحافظات المحررة كما يزيد من معاناة شعب الجنوب بتضاعف وغلاء الاسعار في المواد الغذائية والدوائية والاستهلاكية والمحروقات وانهيار صرف العملة اليمنية امام العملات الاجنبية.

وأضاف البيان أن اغلاق مصفاة عدن منذ بدء الحرب وعدم توريد النفط الخام لها من المسيلة بحضرموت ومن نفط شبوة ومن الخارج وتعطيل الخدمات وكل المصالح الاقتصادية والمصانع وضعف الموارد في الجمارك والضرائب وغيره من الموارد وعدم تنميتها واستكمال يعتبر فرضا للحصار على الجنوب مشيرا بأن المناطق في الشمال والخاضعة للحوثي وعفاش فهي غير محاصرة والاسعار فيها بكافة المواد باقل مما هو في الجنوب ومصفاة مارب تعمل بدون انقطاع.

وطالب تجمع الجنوبيين الأحرار للتنمية بسرعة فتح المنافذ البحرية والمطارات والمنافذ البرية التي كانت مفتوحه قبل القرار الاخير وتسهيل حركة الناس والبضائع من قبل التحالف وعدم الاضرار والحصار على شعب الجنوب.

كما طالب التجمع بالدعم السريع والتاهيل للاقتصاد وتحسين معيشة الشعب كحد ادنى كما كانت قبل الحرب واعادة الاعمار لما خلفته الحرب وتعويض الشعب على الحرمان والمساعدة على استمرار تثبيت الامن والاستقرار والسكينة العامة بمكافحة الارهاب والفساد وتجفيف منابعه.

وأشار التجمع أن الحل هو الكونفدرالية بين الجنوب والشمال وكونفدرالية مع دول مجلس التعاون الخليجي الحالي (الاتحاد الخليجي القادم) والتفاوض الندي وسحب المعسكرات من المدن وسحب الاسلحة الثقيلة وتطبيق شروط احلال السلام وعدم اتخاذ اي قرارات ارتجالية غير مدروسة تزيد من الاضرار.

كما دعا الى التفاوض الندي وتبادل المصالح والمنافع الندية المشتركة بين الدول في المنطقة ودول العالم.

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