التقى سعادة السفير عبدالله عبدالكريم الدعيس يوم يوم الأربعاء الموافق 8/11/2017م برئيس الجامعة اللبنانية الحكومية البروفيسور فواد أيوب لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي وسبل تنفيذ البرنامج لاتفاقية التبادل الثقافي بين البلدين وتسجيل الطلاب هذا العام.

وفي اللقاء أوضح السفير الدعيس إلى جملة من المواضيع التي تهم الطلاب اليمنيين في الجامعة اللبنانية من أبرزها اللغة الأجنبية التي تعيق الطالب من الالتحاق بالكليات العلمية، مشيرا برفع هذه المشكلة سابقا على معالي الدكتور مروان حماد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني .

وطرح الدعيس على رئيس الجامعة إتاحة الفرصة للطلاب بدراسة سنة تأهيلية في مركز اللغات بالجامعة قبل التحاقهم بالتخصصات العلمية وكذلك استقبال اليمنيين في السكن الجامعي .

وأشاد الدعيس بدور الجامعة التي تحظى بتمييز كبير من مكانة متميزة وسمعة مرموقة على مستوى الجامعات في المنطقة، شاكرا رئاسة الجامعة على المعاملة الحسنة مع الطلاب اليمنيين، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وأكد رئيس الجامعة اللبنانية على استمرار تعاون قيادة الجامعة مع الطلاب اليمنيين وحل جميع الإشكاليات ضمن الإمكانيات المتاحة وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجههم .

*من صالح الهندوان

المزيد في أخبار وتقارير قيادي بحزب الإصلاح: لا يصلح وطن بلا (إصلاح) قال القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح أن الوطن لن يصلح دون الإصلاح. وقال القيادي الإصلاحي أبو الحسنين محسن معيض أن في الجنوب , وبعد أعوام من انقلاب صالح والحوثي , تجمع الاحرار الجنوبيين للتنمية يدعو التحالف العربي الى سرعة فتح المنافذ دعا تجمع الاحرار الجنوبيين للتنمية دول التحالف الى سرعة فتح المنافذ البحرية والجوية والبرية اليمنية السابقة والمشمولة بالقرار الجديد الخاطئ. وقال بيان للتجمع السفير اليمني بلبنان الدعيس يبحث مع رئاسة الجامعة اللبنانية وضع الطلاب اليمنيين وتسجيلهم هذا العام التقى سعادة السفير عبدالله عبدالكريم الدعيس يوم يوم الأربعاء الموافق 8/11/2017م برئيس الجامعة اللبنانية الحكومية البروفيسور فواد أيوب لمناقشة أوجه التعاون بين