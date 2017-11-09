قال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، الدكتور عبدالله العليمي، إن “نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس عبد ربه منصور هادي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العهد ستؤتي ثمارها عن قريب وعلى كافة الصعد”.

ووصف العليمي في تغريدات على حسابه بتويتر، اللقاء بأنه “تاريخي” ويكتسب أهمية تاريخية بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تناولها وأهمية التوقيت والنتائج المترتبة عليه.

وأضاف “كان لقاء جاداً ومثمراً بقدر ما كان حميمياً صادقاً ورائعاً ومبشراً”.

وكان الرئيس هادي التقى الأمير بن سلمان أمس بالعاصمة السعودية الرياض.

المزيد في أخبار وتقارير العليمي: لقاء الرئيس هادي مع ولي العهد السعودي يكتسب أهمية تاريخية قال مدير مكتب الرئاسة اليمنية، الدكتور عبدالله العليمي، إن “نتائج اللقاء الذي جمع الرئيس عبد ربه منصور هادي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العهد في رسالة الى مجلس الامن.. السعودية: إيران تعبث وسنرد قدمت البعثة السعودية رسالة إلى الأمم المتحدة الأربعاء قبيل عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في اليمن، دعت فيها المنظمة الأممية إلى اتخاذ روحاني يبرر استهداف الحوثيين الرياض برر الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إطلاق الحوثيين صاروخاً باليستياً على السعودية، قائلاً إنه لا سبيل (للحوثيين) سوى حمل السلاح، في ظل وجود عمليات التحالف العربي