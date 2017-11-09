ناطق المجلس الانتقالي ينفي انباء تحدثت عن تشكيل مجلس عسكري

مقالات الرأي

منصور صالح السياسيون الذين "اختشوا ماتوا" منصور صالح يتساءل الناس في عدن - وللغرابة فإن معظمهم يعرف الإجابة - لماذا تهرب الحكومة ومن تسمي نفسها سلطة

محمد علي محسن هنيئاً لرحيلك علي جرجور !! افتقدك علي جرجور " أبا عبود " ، ولا اريد ان اودعك اليوم ، فمازلت انتظر اطلالة وجهك المكتنز بالعفوية وخفة الدم ،

مقبل محمد القميشي وقت الأزمات تظهر السلبيات . مقبل محمد القميشي عندما تحصل الازمات في أي بلد في العالم وخاصة عند قيام حروب ، يستمر العمل كلا في مجال عمله

ماجد الشعيبي الإرهاب وفتحي بن الزرق ..مجتمع داعشي أم صحفي متطرف كتب: ماجد الشعيبي يعتقد البعض أن تكميم أفواه الصحفيين الذين يتهمون انهم يحرضون ضد قوات الأمن من شأنه ان يقضي

حيدره محمد لا شلت يمينك يا ابا شايع لله ما أعطى ولله ما أخذ.. اقولها بكل ايمان لكل ذوي الابطال الذين ذادوا بأرواحهم دفاعا عن حصن إدارة امن عدن

نبيل عبدالله هادي والزبيدي يشكلان المؤتمر الجنوبي الجامع المشهد السياسي الجنوبي اليوم منقسم بين المجلس الانتقالي من جهه والجنوبيين في الشرعية من جهة اخرى

صالح علي الدويل باراس الجنوب .. يكون او لا يكون صراعنا مع كل الطيف الشمالي ليس صراع سياسي أو مظلومية حقوقية او سياسية بل صراع وجود وهوية وطنية ، فالحوثي

حسن العجيلي كيف نحارب الارهاب .. يجب أن يبدأ من داخلنا اولا ؟؟! اولا كيف نحارب انفسنا قبل ان نحارب الارهاب الذي هو من صنعنا ايدينا وابتكاراتنا وتصممينا وبصماتنا توضح

عبد الكريم سالم السعدي لمصلحة من يتم قتل عدن ؟ يطرح توالي المواجهات المسلحة التي تدور رحاها في بعض مناطق محافظة عدن بين قوى جنوبية خالصة، عدة أسئلة