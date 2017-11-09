ناطق المجلس الانتقالي ينفي انباء تحدثت عن تشكيل مجلس عسكري
الخميس 09 نوفمبر 2017 12:25 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
نفى المجلس الانتقالي الجنوبي صحة الانباء التي تحدثت عن تشكيل مجلس عسكري تابع للمجلس الانتقالي .
وجاء النفي على لسان الناطق باسم المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي .
وقال العولقي :" لا صحة للأخبار التي تتحدث عن إعلان قرار بتشكيل المجلس العسكري الجنوبي ونرجو من كافة المواقع والصحف تحري المصداقية عند نشر أي أخبار تتعلق بالمجلس الانتقالي ونؤكد على ان أي قرارات تصدر عن رئاسة المجلس تُنشر عبر المصادر الرسمية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
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